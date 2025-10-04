Jeff Bezos veut construire des data centers dans l’espace pour une raison très simple

Le milliardaire et ex-patron d'Amazon Jeff Bezos pense que l'on va bientôt pouvoir construire des centres de données en orbite. Son argument principal est aussi pragmatique qu'évident.

Est-ce une lubie de milliardaire ? Au même titre qu'Elon Musk, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos se passionne depuis longtemps pour l'espace. Depuis qu'il a quitté la direction du géant de la vente en ligne, l'homme se consacre notamment à Blue Origins, sa société privée qui veut livrer dans l'espace. Elle développe aussi le tourisme spatial à destination des plus fortunés. On se souvient du vol très médiatisé d'avril dernier, dans lequel se trouvait la chanteuse Katy Perry.

Mais ce n'est pas la seule chose que Bezos imagine trouver en orbite. Il est convaincu qu'il faut utiliser l'espace pour améliorer la vie des humains sur la Planète Bleue. Et qu'est-ce qui le permet surtout en ce moment ? L'intelligence artificielle bien sûr. Sauf qu'à force de nécessiter des centres de données très énergivores, nous arrivons à un stade où l'IA demande trop pour que l'on puisse l'alimenter sans risque. Aucun problème pour le chef d'entreprise : la solution se trouve au-dessus de nos têtes depuis des milliards d'années.

Des centres de données dans l'espace ? Jeff Bezos y croit

“Ces pôles d'entraînement géants seront mieux construits dans l'espace, car nous y disposons d'énergie solaire 24h/24 et 7j/7. Il n'y a ni nuages, ni pluie, ni intempéries“, rappelle l'homme d'affaires. Une manière d'économiser sur l'alimentation de ces structures de plus en plus gourmandes, au point qu'elles menacent fortement l'environnement. Selon lui, bâtir un data center dans l'espace coûtera moins cher que sur Terre d'ici 20 ans.

Lire aussi – Des algues vont pousser sur le toit de ce data center français, mais pour quoi faire ?

Du moins si tout se passe bien. Il ne faut pas oublier les coûts engendrés par la maintenance et les éventuels travaux d'améliorations du centre. Faire décoller une fusée chaque fois que quelque chose tombe en panne, ce n'est pas le même budget que rembourser le plein d'essence de l'intervenant. Pas de quoi refroidir Jeff Bezos pour qui l'IA est comme Internet. Elle doit “être largement diffusée et se propager partout“.

Source : Reuters