Cette mise à jour d’Android Auto bloque les raccourcis de lecture et de trajet

Une nouvelle mise à jour d’Android Auto provoque un bug inattendu. Certains conducteurs découvrent que leurs raccourcis de navigation et de musique ne répondent plus. Un problème gênant qui touche une fonction pourtant appréciée et très utilisée.

Android Auto s’est imposé comme l’un des outils les plus populaires pour connecter son smartphone à sa voiture. Présent dans plus de 250 millions de véhicules, il permet de gérer la navigation, la musique ou les appels sans quitter la route des yeux. Mais ces dernières semaines, le service de Google enchaîne les problèmes techniques. Après le bug étrange qui transformait l’écran en loupe géante, un nouveau dysfonctionnement attire l’attention des utilisateurs.

Déployée depuis la fin septembre, la version 15.2 d’Android Auto semble poser problème à une partie des conducteurs. Plusieurs signalements sur Reddit et les forums de Google évoquent la disparition des fameux “Quick Controls”, ces petits raccourcis pratiques qui s’affichaient sur la barre de tâches. Ils permettaient de changer de morceau ou de suivre une direction sans quitter une autre application.

La mise à jour 15.2 d'Android Auto désactive les raccourcis de navigation et de musique sur certains écrans

D’après les témoignages en ligne, le bug apparaît principalement sur les écrans où la barre de tâches est placée verticalement. Avant la mise à jour, activer les Quick Controls déplaçait cette barre vers le bas de l’écran pour faire apparaître le widget. Désormais, le bouton censé activer cette option ne fait tout simplement plus rien. Certains utilisateurs ont aussi remarqué que la fonction continue de marcher sur les écrans au format horizontal, ce qui laisse penser que le problème dépend de la configuration de l’affichage.

Google n’a pour l’instant pas précisé si cette suppression est volontaire ou non. Le fait que les Quick Controls restent actifs sur certains appareils suggère plutôt un bug qu’une décision officielle. Ce n’est pas la première fois qu’une mise à jour d’Android Auto provoque des dysfonctionnements : des arrêts de musique, des écrans figés ou encore des redémarrages automatiques ont déjà été recensés cette année. En attendant un correctif, les conducteurs concernés devront se passer de ces raccourcis qui facilitaient la conduite.