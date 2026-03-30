Cette vidéo virale d’une PS5 branchée à une TV vintage fait sensation, pourtant elle n’a rien d’extraordinaire

Depuis ce week-end, une vidéo fait le tour du web et impressionne énormément d'internautes. Celle-ci montre une PS5 branchée à une TV vintage tout à fait fonctionnelle. Prouesse technologique ? Absolument pas, et on vous explique pourquoi.

ps5 tv vintage

Vous vous souvenez de l'époque où les consoles voyaient leur prix baisser avec le temps ? C'était il n'y a pas si longtemps et pourtant, les choses ont depuis bien changé. La semaine dernière, Sony a annoncé une nouvelle et troisième augmentation du prix de sa PS5 depuis sa sortie. On serait presque tenté de dire que c'était mieux avant. Ce qui est sûr, c'est que cette idée a fait cogiter quelques internautes, notamment un qui a décidé de remonter le temps à sa manière.

Au cours du week-end, une vidéo a énormément circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter) et Instagram, montrant une personne brancher sa PS5 sur une TV “boombox”, ce format très vintage de téléviseur avec et radio et haut-parleurs intégrés extrêmement populaire dans les années 1980. “Ça marche vraiment !”, peut-on lire sur une bonne partie des comptes qui partagent la vidéo. Mais est-ce si étonnant que ça ?

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Cette vidéo virale d'une PS5 n'a rien d'impressionnant

Pour quiconque s'y connaissant un tant soit peu en connectique, la réponse est : pas vraiment. À première vue, on pourrait se demander comment la personne est parvenue à brancher un câble HDMI sur un TV qui n'a pas, justement, de port HDMI. La réponse est un brin anticlimatique : elle a tout simplement utilisé un adaptateur. Qui plus est, un adaptateur qu'il est extrêmement simple de trouver sur Internet, puisqu'il inonde à peu de choses près n'importe quelle marketplace en ligne.

Bien entendu, la chose n'a rien d'évident pour quiconque s'est contenté de brancher une fois sa console à sa TV récente, peut-être même par un proche qui s'y connaît un peu plus. Encore moins surprenant, les comptes qui partagent massivement cette vidéo sont justement ceux qui profitent le plus de cette ignorance, puisqu'ils comptent sur l'effet “wahou” pour monétiser une vidéo qu'ils n'ont pas eux-mêmes produite. Ce n'était pas mieux avant, mais presque.


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