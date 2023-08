Ce Tesla Model Y version Police va devenir le cauchemar des criminels

Unppluged Performance, société américaine spécialisée dans la personnalisation des Tesla, a décidé de se lancer dans la préparation de véhicules électriques pour les forces de l'ordre. Le premier modèle n'est autre que ce Tesla Model Y, qui entrera en service au sein de la police de South Pasedena, en Californie.

Si vous suivez régulièrement l'actualité de l'automobile électrique et plus spécifiquement de Tesla, le nom d'Unplugged Performance vous dit peut-être quelque chose. Depuis 10 ans maintenant, cette société américaine s'est imposée comme le numéro 1 des tuners de Tesla. “Avec notre gamme de pièces élégante et performantes fabriquées aux Etats-Unis, nous nous concentrons uniquement sur le développement et l'amélioration holistiques de toutes les voitures Tesla”, écrit la compagnie sur son site.

Au fil des années, Unplugged Performance a diversifié son activité pour offrir des personnalisations complètes des Tesla, que ce soit pour le grand public mais aussi pour les sports mécaniques. On se souvient par exemple de ces Tesla Model 3 et Model S préparées pour le circuit aux performances ahurissantes. En 2021, Tesla a d'ailleurs décidé de nouer un partenariat avec Unppluged Performance, permettant ainsi à la société de collaborer étroitement avec le constructeur américain.

Et à l'heure où de plus en plus de pays optent pour l'électrique pour équiper leurs forces de police, Unppluged Performance a décidé de se lancer sur ce marché à son tour. Pour ce faire, l'entreprise a créé une nouvelle division baptisée UpFit. Pour l'occasion, la société vient de dévoiler son premier Tesla Model Y de police.

Unppluged Performance présente sa 1re Tesla de patrouille

Cette version spécialement préparée entrera en service au sein de la police de South Pasadena (Californie), qui a décidé de renouveler sa flotte de voitures de patrouille en intégralité. Comme vous pouvez l'imaginer, on retrouve sur ce Model Y tout l'attirail des voitures de police : les marquages évidemment, sans oublier un pare-buffle imposant, des jantes spéciales et des pneus renforcés tout terrain. L'intérieur a été entièrement aménagé pour transporter des détenus à l'arrière, avec une surface vitrée qui sépare les habitacles avant et arrière.

Comme le précise Unppluged Performance, ce Tesla Model Y affiche de nombreux avantages par rapport aux Ford Interceptor hybrides utilisées en nombre par les forces de police américaine :

coût du véhicule : 50 590 $ contre 59 000 $

: 50 590 $ contre 59 000 $ Disponibilité du véhicule : immédiate contre 10 à 24 mois de délai

: immédiate contre 10 à 24 mois de délai 0 à 100 km/h : entre 3,5 et 4,8 secondes contre 5,6 secondes

entre 3,5 et 4,8 secondes contre 5,6 secondes Economies réalisées en 5 ans (carburant, entretien) : 27 012 $ contre 0 $

(carburant, entretien) : 27 012 $ contre 0 $ Mises à jour logiciel à distance : disponible et impossible sur les Ford Interceptor

De plus, le Model Y bénéficie également des avantages technologiques de la marque, à commencer l'armada de capteurs vidéo embarqués qui permettent de filmer les alentours du véhicule. Pour les forces de l'ordre, l'électrique permet surtout de réaliser des économies drastiques sur le carburant. Alors qu'un Ford Interceptor 2018 brûle en moyenne plus de 6000 litres d'essence par an en moyenne au ralenti, un VE peut maintenir la climatisation et les équipements de communication avec un impact négligeable sur l'autonomie.

Source : Unppluged Performance