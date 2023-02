Cette Tesla Model 3 modifiée revient au top de sa forme après un crash en 2020

Cette Tesla Model 3, modifiée par l'entreprise Unplugged Performance, avait fini dans un fossé lors d'une course contre la montre en 2020. Deux ans plus tard, le bolide est ressuscité et revient au meilleur de sa forme. On fait les présentations.

Par le passé, Tesla a enregistré à plusieurs reprises des records de vitesse impressionnants sur circuit, notamment avec la Model S Plaid. Ce fut le cas en juin 2021, avec 400 mètres parcourus en seulement 9,2 secondes. Le bolide a établi une autre performance en septembre 2021 sur le célèbre tracé allemand de Nürburgring Nordschleife en parcourant 20 km en seulement 7 minutes et 30 secondes.

Mais notez bien qu'il s'agissait d'une version dédiée au public. En d'autres termes, elle n'était pas préparée spécifiquement. Si vous êtes curieux à l'idée de voir ce dont est capable une Tesla parée pour la course, il faut s'intéresser au travail d'Unplugged Performance. Cette entreprise américaine, fondée en 2013, est considérée comme le leader mondial de l'amélioration des performances des véhicules Tesla.

“Avec notre gamme de pièces élégantes et performantes fabriquées aux États-Unis, nous nous concentrons uniquement sur le développement et l'amélioration holistiques de toutes les voitures Tesla”, peut-on lire sur le site officiel de la compagnie.

Après le crash, la renaissance d'une Tesla Model 3 parée pour la course

Sur la chaîne YouTube officielle d'Unplugged Performance, vous pouvez admirer le travail effectué par les équipes de l'entreprise sur des Tesla Model S Plaid et Model 3 entièrement préparées pour le circuit. En 2020, le pilote Randy Probst est monté à bord d'une Model 3 personnalisée, dans le but de s'entraîner une dernière fois sur le tracé de Pikes Peak avant de prendre position sur la ligne de départ.

Lors de cet essai et au bout de 1 min 30 seulement, la voiture fait une embardée dans un virage et termine dans le fossé. Fort heureusement, le pilote s'en sort indemne. “La voiture et notre équipement de sécurité ont fait le travail vital de protéger Randy”, écrit Unplugged Performance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝗨𝗡𝗣𝗟𝗨𝗚𝗚𝗘𝗗 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗡𝗖𝗘® (@unpluggedperformance)

Deux ans plus tard, et alors que nous n'avions plus de nouvelles concernant cette Model 3, Unplugged Performance vient d'annoncer sur Instagram avoir reconstruit le bolide, pour le rendre “meilleur, plus fort, plus rapide“. Cette Model 3, baptisée Bionic Phenix, arbore une carrosserie en fibre de carbone, avec un splitter avant gigantesque et un énorme aileron arrière, qui selon Unplugged Performance, lui permet d'atteindre un appui aérodynamique de 2 tonnes à vitesse élevée.

Pour réduire au maximum le poids du véhicule, les vitres standards ont été remplacées par du Lexan (du polycarbonate), l'intérieur a été totalement vidé et un maximum de pièces de carrosserie métalliques a été enlevé au profit de panneaux de carbone. Enfin, les préparateurs ont opté pour des roues forgées UP-03 13″ pour une adhérence optimale. Pour l'instant, Unplugged Performance n'a pas encore dévoilé ses plans pour la Bionic Phenix, mais on se doute qu'on devrait la voir reprendre le chemin des circuits dans peu de temps.