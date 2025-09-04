L’iPhone 14 est à moins de 400 € : une offre à saisir au plus vite !

L’iPhone 14 est à moins de 400 € en ce moment, soit moins de la moitié de son prix de lancement. On vous dit comment profiter de cette offre.

L’iPhone 14 est à 375,99 € très exactement grâce au cumul de deux offres disponibles actuellement chez Certideal, le spécialiste français des iPhone reconditionnés. Pour rappel, ce modèle avait été lancé à 1019 € dans sa version disposant de 128 Go de RAM.

À moins de 400 €, il est environ 60% moins cher qu’à sa sortie. Notez que le prix affiché est de 384,99 €, mais grâce au code promo RENTREE10, vous pouvez économiser 10 € supplémentaires. L’iPhone 14 de 128 Go revient ainsi à 375,99 €. Si vous voulez plus de stockage, la version 256 Go revient à 404,99 € avec le même code promo.

Pour rappel, Certideal est une entreprise française qui propose des iPhone entièrement reconditionnés en France, avec des pièces authentiques. Ses modèles sont entièrement fonctionnels, débloqués et disposent de batteries en excellent état. Tous les produits vendus par Certideal sont par ailleurs garantis de 2 ans.

iPhone 14 : une opportunité à ce prix-là

Il n’a pas grand-chose à envier à ses successeurs. L’iPhone 14 embarque une puce A15 Bionic qui offre d’excellentes performances sous iOS 18.x. Il est ainsi compatible avec les mises à jour les plus récentes d’iOS et le restera encore pendant au moins 3 ans si l'on s'en tient à la durée habituelle du support logiciel chez Apple.

Pour le reste, l'iPhone 14 arbore un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces qui offre une excellente qualité d’affichage. Il s'agit évidemment d'un écran OLED.

En ce qui concerne la partie photo, le smartphone dispose de deux capteurs de 12 MP chacun (grand-angle et ultra grand-angle) à l'arrière et d'un modèle de même définition pour les selfies. Comme nous avons pu le constater lors de notre test de l'iPhone 14, il prend de belles photos de jour comme de nuit.