Cette erreur classique bride votre barre de son : voici comment débloquer le vrai son Dolby Atmos en deux minutes

Vous vous êtes fait un setup aux petits oignons pour vos soirées films : vous avez investi dans une barre de son qui envoie et un téléviseur récent. Vous avez comparé des dizaines d’appareils, testé l’équipement en magasin… Pourtant, dans votre salon, l’expérience sonore vous laisse sur votre faim. Voici les réglages indispensables et rapides pour enfin libérer tout le potentiel de votre installation.

samsung tv 2026
Crédit : Samsung

Si l’on vous parle d’HDMI, vous savez probablement a minima que ce terme désigne le port et le câble éponymes qui permet de relier facilement nos appareils multimédias (téléviseurs, barres de son, vidéoprojecteurs, consoles de jeu…) entre eux.

C’est en effet aujourd’hui le pilier de la connectique audiovisuelle. Depuis son adoption, cette technologie n’a eu de cesse d’être améliorée pour nous offrir des performances toujours plus poussées – d’où l’existence de plusieurs normes et fonctionnalités.

Et justement. Si vous possédez un téléviseur et une barre de son ou une enceinte plutôt récente, il y a de (très) fortes chances que vos appareils disposent chacun d’un port HDMI ARC ou eARC, qu’il convient de ne pas négliger. Son rôle est de vous offrir une expérience d’écoute optimale, notamment avec un son plus immersif avec le Graal des formats propriétaires : le Dolby Atmos.

Toutefois, vous pourriez facilement passer à côté si vous ne connaissez pas ces réglages essentiels. Ainsi, que vous soyez mélomane, que vous appréciez la signature sonore des films ou simplement parce que c’est là alors autant en profiter, voici tout ce que vous devez savoir pour exploiter le plein potentiel de l’HDMI ARC – et a fortiori de l’eARC.

L’HDMI ARC / eARC, c’est quoi ?

Introduit en 2009 avec l’HDMI 1.4, l’HDMI ARC a été développé pour faciliter et améliorer la transmission du son depuis un téléviseur vers une enceinte ou autre périphérique audio : plus besoin de câble optique supplémentaire pour transférer l’audio numérique, un seul câble, HDMI donc, suffit pour profiter d’une qualité de son qui était autrefois le lot du matériel spécialisé.

Quant à l’HDMI eARC, il s’agit de la version améliorée de l’ARC. Introduite officiellement avec l’HDMI 2.1 en 2017, elle offre un audio non compressé et lossless (sans perte), et prend notamment en charge le Dolby Atmos, le Dolby TrueHD et le DTS :X.

Mais pour profiter d’une qualité sonore maximale sans latence ni perte, il ne suffit pas de brancher n’importe quel câble HDMI depuis votre télé vers votre périphérique audio et de lancer votre contenu : il existe des réglages essentiels (et très simples) à effectuer.

Utilisez le bon câble HDMI

Utiliser n’importe lequel de vos vieux câbles HDMI est le meilleur moyen de vous faire passer à côté d’une expérience audio optimale, quand bien même vous êtes l’heureux propriétaire d’un téléviseur ou d’une barre de son dernier cri.

Pour exploiter tout le potentiel des ports HDMI ARC ou eARC, il est nécessaire d’avoir un câble HDMI Ultra High Speed (certifié 2.1 ou qui comporte la mention « 48 Gbps »). Si vous avez un port ARC classique, un câble HDMI High Speed (comportant impérativement la mention « with Ethernet ») suffit. Mais quitte à acheter un câble si vous n’en avez pas sous la main, autant opter d’emblée pour un HDMI Ultra High Speed.

câble HDMI UltraHighSpeed

On évoque ici l’HDMI 2.1, mais quid de l’HDMI 2.2, officiel depuis un peu plus d’un an ? Avant que ce nouveau standard ne soit massivement adopté, il va falloir du temps et le rythme va être dicté par celui du renouvellement des appareils. Cette nouvelle norme sera elle aussi rétrocompatible, mais pour profiter de son plein potentiel il faudra non seulement un câble HDMI Ultra96, mais également que les deux appareils reliés soient compatibles HDMI 2.2. L’eARC devrait donc encore avoir de beaux jours devant lui.

Lire aussi – Votre vieux câble HDMI bride peut-être votre PS5 ou votre TV 4K : voici comment bien le choisir

Brancher le câble sur le bon port

Se munir du câble HDMI adéquat est un bon début, mais cela ne suffit pas : encore faut-il le brancher sur le bon port HDMI. Veillez donc à relier le port estampillé HDMI ARC ou eARC de votre télé au port HDMI correspondant de votre périphérique audio compatible.

Si jamais le marquage au dos de votre téléviseur n’indique pas clairement « eARC » ou « ARC », sachez que c’est généralement le port HDMI 2 qui abrite cette technologie. C’est en tout cas le cas sur une grande partie des téléviseurs chez LG, Hisense ou Samsung. Si rien ne sort, ce peut être le cas sur un téléviseur Sony ou Philips, testez avec le port HDMI 3.

Autrement, vous pouvez simplement aller dans les Paramètres audio de votre téléviseur, puis dans la section Sortie sonore (ou libellé équivalent) et sélectionner l’option HDMI ARC : l’écran devrait vous indiquer le port correspondant.

HDMI ARC
Crédits : 123RF

Activez l’interconnexion (Passthrough) sur votre TV

Une fois que vous avez connecté le bon câble au bon port HDMI, ce n’est pas encore fini, mais on y est presque ! Ne laissez pas le format sur « Auto » ou « PCM » dans les Paramètres audio de votre téléviseur – le premier pourrait justement vous faire basculer en PCM : ce que l’on ne souhaite pas.

Il vous faut alors sélectionner Passthrough (traduit Interconnexion sur les LG par exemple) : ce réglage force votre téléviseur à transmettre le flux audio d’origine à votre périphérique audio sans le recompresser.

Vérifiez que l’HDMI-CEC est activé sur votre TV

Pour plus de confort, il existe une fonction qui vous permet de contrôler le volume de votre périphérique audio directement avec la télécommande de votre téléviseur et d’allumer (ou éteindre) les deux simultanément. Concrètement : plus besoin d’avoir mille et une télécommandes pour chacun de vos appareils. Il s’agit de l’HDMI-CEC.

Selon les marques, cette technologie porte différents noms : Simplink chez LG, Easylink chez Philips ou encore Anynet+ chez Samsung. Souvent, ce réglage est activé par défaut. Mais cela ne vous coûtera que quelques secondes de le vérifier.

Ces réglages essentiels mis en place, vous devriez ainsi pouvoir profiter d’un son d’une qualité maximale, sans perte ni latence. Bonne écoute !


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