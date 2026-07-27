Nothing dément une fermeture, mais annonce une restructuration

En réponse à des informations évoquant un retrait de Nothing dans 12 pays, dont plusieurs en Europe, la marque prend la parole.

nothing phone 4a pro test
Crédit : Phonandroid

La semaine dernière, les rumeurs enflaient quant à la fin de Nothing dans 12 marchés situés en Europe, au Japon et au Moyen-Orient, faisant craindre une disparition de la marque en France, comme pour OnePlus. Akis Evangelidis, co-créateur de Nothing, s’est exprimé et a fermement démenti ces affirmations. Il explique qu’une restructuration est en cours, mais que le constructeur ne prévoit pas d’arrêter de vendre ses produits dans des pays où il est présent actuellement.

“Ce que nous faisons, c’est réorganiser nos équipes pour préparer la prochaine phase de notre croissance. Nous mettons en place des unités commerciales dédiées – y compris une unité commerciale native de l’IA – et nous regroupons les pays individuels en hubs régionaux pour opérer de manière beaucoup plus efficace”, fait-il savoir. On peut par exemple penser qu’une seule entité gérera l’ensemble du marché européen.

Nothing sur la même route que OnePlus ?

Il admet que “ces changements ont impacté certains postes”, euphémisme pour parler de licenciements. Mais il assure que “les chiffres rapportés sont largement exagérés”. Il déclare aussi que le Phone (4b), le dernier modèle de la marque, “s’est vendu à 29 537 exemplaires le premier jour seulement, battant des records dans sa tranche de prix”, alors que le média Digit, à l’origine du rapport initial, prétendait qu’il ne s’était écoulé qu’à 20 000 unités depuis sa sortie.

Akis Evangelidis nie donc en bloc une quelconque mauvaise passe que traverserait Nothing ou une fermeture dans plusieurs pays. Méfions-nous tout de même de cette opération de communication. Il semble tout de même que la marque a lancé une vaste opération visant à réduire les coûts, ce qui n’annonce généralement rien de bon à terme. On se souvient que OnePlus avait aussi réfuté les allégations de départ de l’Europe, avant d’officialiser la décision quelques mois plus tard.

Si Nothing est déjà en difficulté, le fait que les consommateurs pensent que le constructeur peut quitter leur pays ne va que renforcer la méfiance à son égard, et empirer la situation. De son côté, Digit confirme ses informations malgré l’intervention publique d’Akis Evangelidis.


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