Votre smartphone Samsung va perdre toutes ses données si le mauvais code PIN est entré trop de fois

Avec la mise à jour One UI 9, les smartphones Samsung renforcent leur sécurité en se bloquant plus rapidement après l’introduction successive de mauvais codes PIN.

Samsung vient d’annoncer un renforcement de la sécurité de l’écran de verrouillage pour ses appareils tournant sous One UI 9, la nouvelle version de sa surcouche, basée sur Android 17. “Pour protéger votre vie privée et vos données personnelles contre les tentatives de piratage par force brute, le nombre maximal de tentatives de déverrouillage a été réduit dans One UI 9.0”, déclare le constructeur. Il ne faudra pas se tromper trop de fois de code PIN (ou de schéma ou de mot de passe), sous peine de perdre l’accès à son mobile.

Plus le nombre d’échecs consécutifs augmente, plus le délai d’attente avant de pouvoir réessayer s’allonge progressivement. Après 5 tentatives infructueuses, il faut par exemple attendre 1 minute pour en obtenir une nouvelle. À la 6e mauvaise tentative, le délai pass à 5 minutes, et ne cesse d’augmenter à chaque nouvel échec pour atteindre les 24 h de verrouillage du smartphone après 12 tentatives.

Avec One UI 9, les smartphones Samsung définitivement bloqués après 13 tentatives de déverrouillage échouées

Le tableau ci-dessous donne le détail de la durée de verrouillage selon le nombre de tentatives infructueuses. Attention, après 13 tentatives infructueuses, l’appareil Galaxy sera verrouillé définitivement et ne pourra être déverrouillé qu’en effectuant une réinitialisation d’usine. C’est-à-dire qu’il faudra supprimer toutes les données pour être en mesure d’utiliser à nouveau le dispositif.

Nombre de tentatives infructueuses Durée de verrouillage 5 tentatives 1 minute 6 tentatives 5 minutes 7 tentatives 15 minutes 8 tentatives 30 minutes 9 tentatives 90 minutes 10 tentatives 4 heures 11 tentatives 12 heures 12 tentatives 24 heures

Pour aider l’utilisateur à savoir où il en est, One UI 9 va afficher :

Des notifications claires concernant vos tentatives de nouvelle tentative restantes.

Un texte d’aide explicite en cas de saisies incorrectes répétées.

Un comptage intelligent qui exclut les tentatives incorrectes consécutives identiques (saisir le même mot de passe erroné deux fois de suite ne sera pas comptabilisé comme deux échecs distincts).

Samsung rappelle que même si vous avez recours à l’authentification biométrique (empreinte digitale ou reconnaissance faciale), Android exige la saisie du code PIN, du schéma ou du mot de passe de secours au moins une fois toutes les 72 heures. La méthode choisie doit donc être bien mémorisée.