Outlook : un bug vous empêche d’ouvrir certains emails, voici la solution

Microsoft reconnaît qu'un bug peut empêcher l'ouverture de mails cryptés sur Outlook, dans sa version classique. L'éditeur propose un moyen de le contourner en attendant un correctif définitif.

De nombreux utilisateurs ont préféré rester sur l'ancienne version d'Outlook, qu'on appelle Outlook Classique, plutôt que de passer au niveau client, dont l'interface a été complètement bouleversée. Pas question de bousculer ses bonnes vieilles habitudes si le design du vieil Outlook nous convient, n'est-ce pas ?

Mais Outlook Classique souffre d'un bug gênant depuis le déploiement de la mise à jour vers la version Current Channel 2511 (Build 19426.20218) de la plateforme. “Les destinataires pourraient ne pas être en mesure d'ouvrir les e-mails « Chiffrer uniquement »”, admet Microsoft.

Quelles solutions pour le bug des mails chiffrés d'Outlook ?

Quand vous essayez d'accéder à un email de ce type, le message suivant peut apparaître : “Ce message, dont l’accès est restreint, ne peut être affiché dans le volet de lecture tant que vous n’avez pas vérifié vos informations d’identification. Ouvrez l’élément pour lire son contenu et vérifier vos informations d’identification”. L'ouverture du mail découvre alors une pièce jointe nommée message_v2.rpmsg et le destinataire n'est pas en mesure de lire l'email.

Le problème ne touche pas les utilisateurs qui sont passés sous la nouvelle version d'Outlook. Vous pouvez donc passer à celle-ci pour ne plus être concerné par ce souci. Si vous désirez rester sur Outlook Classique, il faudra attendre un correctif de Microsoft pour résoudre le bug, mais on ne sait pas quand celui-ci sera prêt. En attendant, l'éditeur propose une solution de contournement, pas des plus pratiques, mais qui peut dépanner provisoirement.

Au lieu de passer par la boîte de dialogue Fichier (Fichier > Chiffrer), sélectionnez l’onglet Options d'Outlook, puis la fonction Chiffrer. Le bug ne devrait alors pas se produire. Vous pouvez aussi revenir à une version antérieure d'Outlook, dépourvue du problème. La version précédente fonctionnelle étant la 19426.20186, la procédure à suivre est la suivante :

Enregistrez votre travail et fermez toutes les applications Office.

Ouvrez une invite de commandes avec privilèges d'administrateur.

Exécutez la commande suivante : “%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officec2rclient.exe” /update user updatetoversion=16.0.19426.20186

Vous passerez à Outlook 19426.20186 et pourrez continuer à envoyer des emails chiffrés normalement.