Cette lune est si énorme qu’elle perturbe l’orbite d’une planète entière

Une exoplanète géante située à plus de 130 années-lumière intrigue les astronomes. Son orbite présente d’étranges oscillations inexpliquées. Une lune invisible pourrait en être la cause tant elle serait massive et hors norme.

Depuis des années, les astronomes traquent les exoplanètes grâce à des instruments toujours plus performants. Leur objectif est de mieux comprendre la diversité des mondes au-delà du Système solaire et d’identifier les mécanismes à l’origine de leur formation. Si la détection des planètes est aujourd’hui bien maîtrisée, celle des exolunes reste beaucoup plus complexe. Ces corps, qui orbitent autour de planètes géantes, pourraient pourtant jouer un rôle majeur dans la stabilité des systèmes stellaires.

C’est dans ce contexte qu’une planète baptisée HD 206893 B retient l’attention des chercheurs. Située à environ 133 années-lumière, cette géante gazeuse est vingt-huit fois plus massive que Jupiter. Pourtant, son mouvement autour de son étoile ne semble pas parfaitement régulier. En analysant les données du Very Large Telescope (VLT) au Chili, les scientifiques ont détecté une oscillation légère mais mesurable. Ce léger balancement, observé sur une période de neuf mois, pourrait être causé par un corps invisible en orbite autour de la planète.

Une exolune géante pourrait redéfinir ce que l’on appelle une lune

D’après les chercheurs, ce compagnon pourrait être une exolune d’un genre totalement inédit. Sa masse atteindrait environ 40 % de celle de Jupiter, soit environ neuf fois la masse de Neptune. C’est des milliers de fois plus que Ganymède, la plus grosse lune de notre Système solaire. Une telle taille remet en question la définition même du mot “lune”. À ce stade, aucune règle ne fixe précisément les limites entre une exolune massive et une petite planète en orbite.

Pour détecter cette anomalie, les astronomes ont utilisé l’astrométrie, une méthode qui mesure avec précision la position des objets dans le ciel. Contrairement à la méthode du transit, elle détecte de légers décalages dans le mouvement d’une planète. Les observations menées avec l’instrument GRAVITY du Very Large Telescope, au Chili, ont révélé ces variations autour de HD 206893 B. Selon l’étude publiée sur arXiv, elles pourraient signaler la présence d’un satellite massif. Si cette exolune est confirmée, ce serait la première lune identifiée hors du Système solaire. Et peut-être un objet si particulier qu’il faudra revoir la définition même d’une lune.