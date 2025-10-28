Tatooine de Star Wars existe vraiment ! Ces trois exoplanètes aux multiples records connaîtraient des doubles couchers de Soleil

Des astronomes ont découvert trois exoplanètes de la taille de la Terre en orbite autour d’étoiles jumelles. Ces trois mondes battent plusieurs records déjà établis chez les exoplanètes et pourraient défier notre connaissance de la formation et de l’évolution des planètes.

L’immensité de l’Univers fascine les scientifiques depuis des millénaires. En scrutant le ciel à la recherche d’indices pour percer ses mystères, ils découvrent souvent bien d’autres objets spatiaux, porteurs de leurs propres secrets. Grâce à TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), le télescope spatial chasseur de planètes de la NASA, des astronomes ont détecté trois exoplanètes de la taille de la Terre en orbite autour d’étoiles jumelles.

Si ces trois mondes récemment découverts sont à ce point fascinants, c’est non seulement parce qu’ils battent plusieurs records déjà établis par des exoplanètes, mais aussi parce qu’ils pourraient bouleverser les modèles établis au sujet de la formation et de l’évolution des planètes. Pour ne rien gâcher, ils présentent également une particularité digne d’un célèbre film de science-fiction. Voici le système TOI-2267.

Lire aussi : C’est la simulation de météo spatiale la plus extrême jamais réalisée, et elle prédit un scénario terrifiant

Ces trois exoplanètes récemment découvertes détiennent déjà plusieurs records

TOI-2267 est situé à environ 190 années-lumière de notre planète. Selon les chercheurs, il présente une configuration planétaire unique : « deux planètes transitent devant une étoile, et la troisième transite devant l’étoile compagne », ce qui fait de TOI-2267 le premier système binaire connu à abriter des planètes en transit autour de ses deux étoiles.

Après analyse, les scientifiques ont pu identifier TOI-2267 comme un système binaire compact – en d’autres termes, ses deux étoiles orbitent très près l’une de l’autre. Or, une telle proximité crée une instabilité gravitationnelle censée, selon les modèles établis, empêcher la formation de planètes. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici.

D’après les astronomes, la nature binaire de TOI-2267 et sa position dans l’Univers pourraient par ailleurs impliquer l’existence de doubles couchers de soleil sur les trois mondes qui le composent, à l’image de cette scène culte de Star Wars : Un nouvel espoir se déroulant sur Tatooine, la planète natale de Luke Skywalker.

Surtout, plusieurs records ont été battus par ce système surprenant selon Francisco J. Pozuelos, co-responsable de l’étude et chercheur à l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie (IAA-CSIC) : « Notre découverte bat plusieurs records : c’est le couple d’étoiles le plus compact et le plus froid connu à abriter des planètes, et c’est aussi le premier où l’on observe des planètes transitant devant les deux composantes du système. »

Lire aussi : Cette exoplanète joue à Pac-Man autour de son étoile

La découverte de ces trois mondes de la taille de la Terre bouleverse les modèles établis de la formation des planètes

Comme le rappellent nos confrères de Space.com, les scientifiques ont pu révéler la nature surprenante de TOI-2267 grâce à plusieurs instruments avancés et particulièrement adaptés à l’étude des planètes rocheuses autour d’étoiles froides et peu brillantes : SHERLOCK, SPECULOOS et TRAPPIST.

Alors que les chercheurs ont longtemps pensé que des conditions extrêmes – telles que celles dans lesquelles évoluent les mondes de TOI-2267 – compromettaient la stabilité des planètes rocheuses, la nature unique de ce système en fait « un véritable laboratoire naturel » pour comprendre leur formation et leur survie.

Cette découverte représente donc une opportunité unique pour tester les limites des modèles établis de la formation planétaire au sein d’environnements complexes et mieux comprendre la diversité des systèmes. Pour obtenir des réponses aux questions soulevées par TOI-2267, il faudra attendre l’étude détaillée du télescope spatial James Webb (JWST) – qui a déjà détecté l'une des exoplanètes les plus proches de la Terre –, mais aussi la prochaine génération d’observatoires terrestres.