C’est la toute première lune détectée hors de notre Système solaire, et son avenir est en danger

Les astronomes pensent avoir identifié la première lune en dehors de notre Système solaire. Cette exolune, orbitant autour d'une géante gazeuse, présente des signes d'activité volcanique intense, mais son avenir semble bien sombre.

Depuis des décennies, la recherche spatiale se concentre sur la découverte de nouvelles planètes en dehors de notre Système solaire, appelées exoplanètes. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension de l'univers, mais un autre mystère persiste : les exolunes. Si les lunes sont omniprésentes dans notre système, leur détection s'avère bien plus complexe.

Les exolunes, comme leur nom l'indique, sont donc des lunes qui orbitent autour d'exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre Système solaire. De la même manière que notre Lune tourne autour de la Terre, celles-ci tournent autour d'une exoplanète. Cependant, contrairement aux exoplanètes, qui sont déjà détectées par milliers, ces dernières sont beaucoup plus difficiles à observer à cause de leur petite taille et de leur faible luminosité. Récemment, des astronomes du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ont peut-être découvert la toute première en orbite autour de l'exoplanète et géante gazeuse, WASP-49b, située à 635 années-lumière de la Terre.

Des rejets volcaniques massifs de plus de 100 tonnes par seconde menacent l'exolune

L'exolune supposée semble éjecter des tonnes de sodium dans l'espace à un rythme impressionnant, jusqu'à 100 000 kilogrammes par seconde. Cette activité volcanique intense est causée par les forces gravitationnelles puissantes de WASP-49b. En orbite à une distance très proche de la géante gazeuse, cette lune est probablement soumise à des forces de marée qui amplifient son volcanisme, un phénomène bien documenté avec Io dans notre propre Système solaire. Cependant, cette proximité avec sa planète pourrait aussi causer sa perte.

Les scientifiques estiment que cette exolune volcanique perd lentement de sa masse à cause de son activité intense. Si ces conditions perdurent, elle pourrait finir par être désintégrée ou tomber sur WASP-49b dans un futur relativement proche, en termes astronomiques. Cette découverte, bien qu'encore à confirmer, représente une avancée majeure dans l'étude des exolunes, ouvrant la voie à de nouvelles recherches sur la formation et la destruction de lunes dans d'autres systèmes planétaires.

Source : Astrophysical Journal Letters