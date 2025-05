Jupiter était deux fois plus grosse qu’aujourd’hui, voici pourquoi elle a rétréci

Une nouvelle étude révèle un passé méconnu de la plus grosse planète du système solaire. Il y a des milliards d’années, Jupiter était bien plus massive qu’on ne l’imaginait. Ces découvertes pourraient changer notre compréhension de la formation du système solaire.

Parmi les planètes du système solaire, Jupiter se distingue de par sa géante Tache Rouge et sa taille colossale. Visible à l’œil nu dans le ciel nocturne, cette géante gazeuse intrigue les scientifiques depuis des décennies. Pourtant, son apparence actuelle ne reflète pas ce qu’elle était à l’origine. De nouveaux travaux viennent bouleverser les hypothèses sur son évolution et sa véritable influence sur la naissance des autres planètes.

Des chercheurs ont publié une étude dans la revue Nature Astronomy montrant qu’à ses débuts, Jupiter avait un rayon deux fois plus grand qu’aujourd’hui. Elle possédait également un champ magnétique 50 fois plus puissant. Ces résultats sont issus d’analyses précises menées sur deux de ses lunes les plus proches, Amalthea et Thebe. Leur orbite, restée inchangée depuis les débuts du système solaire, a permis de reconstituer la taille et les propriétés magnétiques de notre géante gazeuse dans sa jeunesse.

Jupiter aurait atteint un volume équivalent à 2000 fois celui de la Terre selon l’étude

En étudiant l’inclinaison de ces deux petites lunes, les chercheurs ont pu remonter le fil du temps jusqu’à environ 3,8 millions d’années après la formation des premiers objets solides du système solaire. À cette époque, Jupiter aurait été capable de contenir plus de 2000 Terres, contre environ 1320 aujourd’hui. Ce gonflement spectaculaire s’expliquerait par une phase de croissance rapide, juste avant que le gaz et la poussière autour du Soleil ne s’évaporent, figeant la structure du système solaire.

Ces nouvelles données apportent un repère inédit pour mieux comprendre la formation planétaire. Elles suggèrent que Jupiter a joué un rôle central dans l’architecture actuelle du système solaire. En étant si massive à ses débuts, elle aurait influencé la trajectoire des autres planètes en formation. Les auteurs de l’étude, menés par Konstantin Batygin du California Institute of Technology, estiment que cette découverte constitue une étape clé pour retracer plus précisément les origines de notre environnement cosmique.