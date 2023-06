Apple dévoile macOS Sonoma, découvrez les principales nouveautés

En marge de l’officialisation du MacBook Air M2 15 pouces, du Mac Pro sous M2 Ultra et de Vision Pro, Apple a présenté la nouvelle version de macOS appelée Sonoma. Disponible en beta en juillet 2023 et en version finale dans le courant de l’automne, MacOS Sonoma profite de nombreuses innovations apportées aux iPhone avec iOS 16 et iOS 17. Voici les principales fonctionnalités qui arriveront sur votre Mac dans les prochains mois.

Alors que Windows 11 profite d’améliorations tout au long de l’année, macOS s’est depuis longtemps calé sur le rythme des mises à jour d’iOS. Une grosse mise à jour une fois par an et quelques mises à jour correctives de temps en temps. Ainsi, lors de chaque édition de la WWDC, une nouvelle version de macOS est présentée en même temps que celle d’iOS, d’iPadOS 17, de tvOS et de watchOS. Et ce fut le cas ce soir, lors de la keynote d’ouverture de l’édition 2023 de la conférence d’Apple dédiée aux développeurs.

Heureusement, l’uniformisation ne touche pas tous les aspects de macOS. Contrairement à Android, le système d’exploitation des ordinateurs portables et fixes conserve le droit d’avoir un sobriquet officiel pour chaque version. MacOS Ventura, annoncé en 2022, est donc remplacé en 2023 par MacOS Sonoma. Cette future version du système d’exploitation arrivera sur tous les Mac compatibles en juillet en version beta et cet automne en version publique. Bien évidemment, Apple a profité de cette intronisation pour lever le voile sur quelques nouveautés.

MacOS Sonoma gère beaucoup mieux les widgets

La principale concerne les widgets. Ils arrivent sur macOS de la même manière qu’ils sont arrivés sur iPadOS cette année. Encore maintenant, les widgets sont cantonnés au menu latéral que vous dévoilez en glissant deux doigts du côté droit vers le centre du trackpad. Avec Sonoma, vous pourrez les faire glisser sur l’espace de travail, à l’endroit que vous souhaitez. Installés sur votre bureau, les widgets deviennent semi-transparents quand une application les cache en partie, afin que l’utilisateur se concentre sur celle-ci. Sonoma est non seulement compatible avec les widgets natifs de macOS (et ceux que les développeurs vont créer), mais aussi avec ceux d’iOS et iPadOS, grâce à Continuity.

L’autre nouveauté, c’est Game Mode. Même si la ludothèque des Mac s’améliore considérablement, macOS n’est toujours pas un système d’exploitation qui attire les gamers et les développeurs qui préfèrent Windows. Apple souhaite attirer cet écosystème sur Mac grâce à Game Mode, un ensemble d’outils qui vont adapter les performances des Mac quand un jeu est lancé. Performances du CPU, du GPU, mais aussi de la connexion Bluetooth avec les manettes Xbox et PS5. En outre, Apple promeut Metal 3, dernière version de son moteur. Pour convaincre de cette bonne volonté, Apple a invité Hideo Kojima à sa keynote. Le célèbre créateur japonais a annoncé l’arrivée de Death Stranding Director’s Cut sur macOS et promet que tous les futurs jeux de Kojima Productions arriveront sur Mac. Une quinzaine de jeux AAA, dont Stray, ont également été annoncés.

MacOS Sonoma transforme n'importe quel site web en application

Dernière nouveauté importante annoncée : les Web Apps. Avec Sonoma, il est possible de transformer un site web en « application » grâce à Safari. Le principe est simple : le système encapsule le site web dans un navigateur Safari et l’isole. Une fois créée, la Web App se comporte comme toute autre application : vous pouvez la placer dans le Dock, sa fenêtre apparaît dans Stage Manager, etc. Et quand vous la lancez, elle s’ouvre comme une application normale. Mais vous n’avez rien à installer. C’est pratique pour garder sous le coude un service web que vous utilisez souvent.

Il y a bien d’autres nouveautés dans MacOS Sonoma : les écrans de veille animés (comme ceux d’Apple TV), les profils de Safari, les incrustations en visioconférence (compatibles FaceTime, Zoom, Teams et Webex), la prise en charge native des formulaires PDF, la compatibilité de Messages avec les stickers, l’intégration d’un nouveau correcteur automatique (également vu dans iOS), etc.

MacOS Sonoma sera compatible avec tous les Mac suivants :