Cette fonction méconnue de Windows 11 va devenir vraiment utile

Microsoft prépare la mise à jour d'une fonctionnalité peu utilisée sur Windows 11, alors qu'elle peut s'avérer pratique à l'usage. Les ajouts envisagés devrait la rendre plus attractive.

Il était une fois Windows

Windows 11 regorge d'options, de réglages et de fonctionnalités en tout genre. Dans le cadre d'une utilisation classique, disons pour surfer sur Internet, faire du traitement de texte et éventuellement lancer quelques jeux vidéo, vous en utiliserez probablement très peu. Mais pour celles et ceux qui prennent le temps de fouiller, le système d'exploitation de Microsoft a souvent la réponse à des besoins pourtant spécifiques.

Parmi les possibilités quasi-inconnues, on trouve le Cross Device Resume, ou Continuité des tâches dans la langue de Molière. Ça ne vous dit rien ? Imaginez que vous travailliez sur un document depuis votre smartphone et que vous arrêtiez en cours de route. Avec cette option, vous pouvez reprendre sur PC là où vous en étiez. Pratique, mais trop limité pour être vraiment utile. Cela devrait changer d'ici quelques semaines.

Microsoft veut rendre cette fonction oubliée de Windows 11 intéressante

Les builds 26100.7701 et 26200.7701 de Windows 11 24H2 et 25H2 sont disponibles sur le canal Release Preview. C'est la dernière phase de test avant un déploiement à tous les utilisateurs. À propos de la Continuité des tâches, on peut lire : “Vous pouvez poursuivre les activités de votre téléphone Android sur votre PC en fonction des applications et des services que vous utilisez, notamment reprendre la lecture de Spotify, travailler dans Word, Excel ou PowerPoint, ou poursuivre une session de navigation“.

Voilà qui est déjà bien mieux que la simple reprise d'un document. De plus, “si vous utilisez un téléphone Android Honor, Oppo, Samsung, Vivo ou Xiaomi, vous pouvez reprendre le travail sur les fichiers en ligne ouverts dans l'application Microsoft Copilot sur votre téléphone et continuer à les utiliser sur votre PC. Les fichiers s'ouvrent dans l'application Microsoft 365 correspondante sur votre PC si elle est installée. Sinon, les fichiers s'ouvrent dans votre navigateur web par défaut“, nous dit Microsoft.

Notez que ça ne prend pas en compte les fichiers hors ligne stockés uniquement sur votre mobile. La liste des smartphones compatibles n'est pas communiqué. On ignore donc à ce stade quels sont les prérequis pour avoir droit à une “vraie” continuité entre Android et Windows 11.