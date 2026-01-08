Cette fonction bien pratique exclusive aux Pixel 10 arrive sur d’autres modèles

Google commence doucement à porter des options exclusives aux derniers Pixel sur ses smartphones plus anciens. Tant mieux pour celle dont il est question ici vu qu'elle est plutôt utile.

Quand un constructeur sort sa nouvelle gamme de smartphones, le modèle le plus performant (et le plus cher) possède toujours quelque chose que ses petites frères n'ont pas. Cela peut-être un composant comme un meilleur capteur photo, et parfois c'est une fonctionnalité logicielle. Google ne fait pas exception à la règle avec ses Pixel 10. Ici, l'exclusivité est un assez subtile puisqu'il s'agit de la compatibilité entre Quick Share et AirDrop. C'est-à-dire les échanges de fichiers entre smartphones Android et iPhone.

La firme de Mountain View a annoncé ce tour de force fin 2025 en précisant que seuls les Pixel 10 en profiteraient. Pendant un temps du moins. On sait que l'objectif et d'étendre cette compatibilité à un maximum de Pixel, sans savoir lesquels exactement. Grâce à nos confrères d'Android Authority, nous en connaissons au moins quelques uns. En fouillant le code d'Android Canary version ZP11.251212.007, ils ont fait une découverte intéressante.

Google prépare l'arrivée de cette exclusivité Pixel 10 sur d'autres smartphones

Les fichiers systèmes nécessaires à Quick Share pour l'envoi vers des iPhone ont été ajoutés aux Pixel 9. Plus précisément les Pixel 9 standard, Pro et Pro XL, le Pixel 9a n'étant pas concerné pour le moment. Après les Pixel 10, ce sont donc les modèles de 2024 qui auront droit à cette option. Et les autres alors ? Malheureusement, aucun fichier similaire n'a été découvert sur les Pixel 8, ce qui suggère que c'est aussi le cas sur les précédents.

Notez que tout espoir n'est pas perdu. Il se peut que Google déploie la fonctionnalité plus tard, même si à ce stade rien ne permet de l'affirmer. En ce qui concerne une date, nous ne pouvons que formuler des hypothèses. Peut-être pour la sortie d'Android 16 QPR3, voire pas avant Android 17. Dans tous les cas, il va falloir patienter.

Source : Android Authority