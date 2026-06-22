Votre plaque d’immatriculation pourrait servir à identifier votre smartphone et vos objets connectés

Une entreprise envisage d'ajouter un capteur aux lecteurs de plaques d'immatriculation automatiques. Capables d'identifier vos objets connectés, il effraie déjà les défenseurs du droit à la vie privée.

La plaque d'immatriculation de votre voiture, c'est en quelque sorte sa carte d'identité, au même titre que la carte grise. C'est pourquoi les radars la prennent en photo lorsqu'ils “flashent” les automobilistes, afin que la police puisse établir une contravention suite à une infraction. Une entreprise spécialisée dans la surveillance appelée Leonardo aimerait aller beaucoup plus loin. Son idée est de doter les lecteur de plaques d'immatriculation automatiques de nouveaux capteurs.

Objectif : enregistrer les identifiants uniques des divers appareils connectés se trouvant dans le véhicule au moment de l’activation du radar. On imagine sans mal que cette technologie, nommée SignalTrace, est loin de réjouir les défenseurs du droit à la vie privée. Surtout quand on s'attarde sur ce qu'elle peut repérer en un seul passage devant la caméra du lecteur de plaques.

Pister vos objets connectés grâce à votre plaque d'immatriculation, bientôt une réalité ?

SignalTrace peut identifier votre smartphone et vos objets connectés (montre, bracelet, écouteurs, casque). Mais ce n'est pas tout : PC portable, balise Bluetooth comme l'AirTag, puce de votre animal de compagnie, Wi-Fi intégré à la voiture, son système d'infodivertissement, le capteur de pression des pneus… Autant de données récupérées et conservées sur les serveurs de l'entreprise.

“Lorsque plusieurs appareils se déplacent systématiquement en même temps qu’un véhicule, les algorithmes de SignalTrace les associent à la plaque d’immatriculation de ce véhicule et aux données de localisation horodatées“, lit-on dans la description du produit.

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Leonardo souhaite associer “les données issues de la reconnaissance des plaques d’immatriculation aux identifiants des appareils capturés par des capteurs […] afin de créer une « empreinte électronique » unique et traçable à des fins d’enquête“. Car il s'agirait bien ici d'aider les autorités en leur fournissant “une source supplémentaire de renseignements exploitables, même si un suspect change ou retire sa plaque d'immatriculation“. SignalTrace n'a pas encore été déployé à ce jour, sachant que seuls les États-Unis seraient concernés.

Source : 404 Media