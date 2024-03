Cette banque en ligne se lance dans la téléphonie avec des forfaits mobiles

La banque en ligne Revolut élargit ses horizons en se lançant dans le secteur des télécommunications avec une offre d'eSIM destinée aux voyageurs. Cette nouvelle initiative promet une connexion internet abordable dans plus de 100 pays, évitant ainsi les factures exorbitantes de roaming pour les globe-trotteurs.

Revolut, initialement lancée en tant que banque en ligne, a évolué en élargissant son offre au-delà des services bancaires traditionnels. Avec l'introduction de diverses fonctionnalités allant des options d'investissement aux avantages liés aux voyages, cette banque en ligne s'est progressivement établie comme une plateforme polyvalente grâce à son application. Dans cette continuité d'innovation, elle a franchi une nouvelle étape en intégrant les forfaits eSIM à son écosystème afin de devenir une solution tout-en-un pour la mobilité internationale.

L'eSIM représente la nouvelle génération de cartes SIM. Contrairement aux cartes traditionnelles, physiques et interchangeables, celles-ci sont intégrées directement dans l'appareil et peuvent être activées avec une application. Cette technologie offre une flexibilité accrue, permettant aux utilisateurs de changer d'opérateur téléphonique sans avoir à remplacer physiquement cette carte. Particulièrement adaptée aux voyageurs, elles facilitent la connexion à des réseaux locaux à l'étranger en évitant ainsi les coûts prohibitifs liés au roaming international.

Revolut propose maintenant une offre d’eSim et des forfait mobiles

La banque mobile Revolut s'adapte aux voyageurs et aux globe-trotteurs en intégrant une fonctionnalité d'eSIM dans son application. Cette avancée technologique permet aux utilisateurs de bénéficier d'une connexion internet dans une centaine de pays sans craindre les surcoûts habituels liés au roaming.

L'intégration de l'eSIM par Revolut est pour le moment réservée aux abonnés de son offre Ultra, en leur octroyant 3 Go de données mensuelles utilisables à l'international. Cette extension des services, qui comprend déjà des options comme la réservation de voyages, reflète une stratégie de diversification visant à enrichir son spectre de services en ligne.

En outre, Revolut a annoncé dans sa faq son intention d'étendre cette offre à l'ensemble de ses utilisateurs, promettant ainsi une accessibilité élargie dans un futur proche. Les forfaits, proposés à différents niveaux (local, régional, et international), sont conçus pour répondre aux besoins variés des voyageurs, même si les tarifs ne battent pas toujours ceux des opérateurs locaux. Cette flexibilité, associée à la possibilité de personnaliser l'offre (comme combiner 20 Go pour l'Asie avec 5 Go pour la Thaïlande), réaffirme le positionnement de cette banque comme un partenaire à envisager pour les voyageurs internationaux.

Source : Revolut