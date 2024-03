Google Photos s’invite dans la galerie de votre smartphone Android, enfin !

Bonne nouvelle si vous utilisez un smartphone Android provenant de chez quelques un des fabricants de smartphones les plus populaires du marché, puisque l’application Galerie préinstallée peut désormais accéder à vos photos stockées sur le cloud de Google.

Depuis des années, les utilisateurs d'Android doivent jongler entre l'application de galerie préinstallée de leur téléphone et l'application Photos de Google pour gérer entièrement leurs bibliothèques multimédias. Cela est maintenant résolu, puisque les propriétaires de certaines marques de smartphones peuvent désormais accéder de manière transparente à l'ensemble de leur sauvegarde Google Photos directement dans l'application de galerie par défaut de leur appareil.

Selon un rapport d'Android Police, OPPO, OnePlus, Realme et Xiaomi ont tous mis en œuvre un lien entre Google Photos et les applications de galerie livrées sur leurs derniers smartphones. Et pour les utilisateurs de Xiaomi, l'intégration de base est arrivée encore plus tôt, à la fin de 2022.

Google Photos est désormais accessible depuis votre galerie

La fonctionnalité vous permet non seulement de sauvegarder en toute sécurité les photos et vidéos capturées via la galerie de votre équipementier, mais aussi de parcourir et de télécharger sélectivement le contenu de l'ensemble de votre bibliothèque Google Photos sur le cloud, à la demande. Plus besoin de passer d'une application à l'autre pour tout visualiser. L'application de Xiaomi va même encore plus loin en proposant des options pour télécharger manuellement ou automatiquement le contenu de Google Photos au fur et à mesure de la navigation.

Contrairement à certaines tentatives d'intégration de Google Photos dans des applications tierces, cette dernière implémentation approuvée par les équipementiers gère correctement des éléments tels que la synchronisation des modifications. Toutes les modifications apportées à la galerie du téléphone sont répercutées avec précision dans votre bibliothèque Google Photos.

Bien entendu, le grand absent à ce stade est Samsung. En tant que plus grande marque Android au monde, l'absence d'intégration de Google Photos dans la populaire Samsung Gallery pourrait bien ennuyer de nombreux utilisateurs. Cependant, il est possible qu’il s’agisse d’un choix délibéré du fabricant coréen, pour promouvoir ses propres offres cloud. En attendant de voir si Samsung va ou non sauter le pas, sachez que Google Photos a récemment profité d’une autre mise à jour qui lui permet désormais d’analyser votre activité pour vous montrer vos plus beaux souvenirs.