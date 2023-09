Comment transformer votre carte SIM physique en e-SIM

Alors que l’on attendait cette fonctionnalité pour plus tard dans l’année, Samsung a devancé Google en ajoutant la possibilité de transformer sa carte SIM physique en e-SIM directement depuis son smartphone. Et ce n’est pas tout : il est également possible de transférer son e-SIM d’un smartphone à l’autre. On vous explique tout pas à pas dans cet article.

On attend depuis quelque temps que Google soit le premier à permettre aux utilisateurs d’avoir plus de contrôle sur leur e-SIM. Plus précisément, la firme a promis qu’il serait bientôt possible de transformer sa carte SIM physique, encore très largement dominante sur le marché, en e-SIM, solution qui se fait de plus en plus populaire. Pour rappel, les Pixel 8 pourraient être compatibles uniquement avec l’eSIM dans certains pays.

C’est finalement Samsung qui se lance le premier. En effet, comme découvert par l’expert Android Mishaal Rahman, One UI 5.1 permet désormais de faire précisément cela. Mieux encore, il est également possible de transférer son e-SIM d’un smartphone à un autre, en seulement quelques étapes. On vous explique comment vous y prendre.

Comment obtenir une e-SIM à partir de votre carte SIM physique

Premièrement, comme évoqué plus haut, il est important de noter que cette manipulation ne fonctionne que sur les smartphones Samsung Galaxy dotés de One UI 5.1 à l’heure actuelle. Si vous ne savez pas si la surcouche est installée sur votre smartphone, vous pouvez vérifier dans les paramètres de ce dernier ou bien consulter cet article pour connaître la liste des appareils compatibles.

Une fois les vérifications faites, voici comment vous pouvez transformer votre carte SIM physique en eSIM :

Ouvrez les Paramètres sur votre smartphone Rendez-vous dans la section Connexions, puis dans Gestionnaire SIM Appuyez sur le nom de votre carte SIM physique Sélectionnez l’option Convertir en eSIM

Plusieurs choses sont toutefois à noter avant de sauter dans le vide. En effet, comme le souligne Mishaal Rahman dans son thread, en convertissant votre carte SIM en eSIM, vous vous exposez à d’éventuels problèmes de transfert une fois que vous changerez de smartphone. Si la manipulation est bel et bien possible, comme nous allons le voir juste après, celle-ci est encore uniquement disponible sur les smartphone Galaxy compatibles. Un détail à prendre en compte avant de lancer la conversion, donc.

Samsung already implemented device-to-device eSIM transfer and pSIM-to-eSIM conversion into One UI! We all thought this would be coming after Google rolls it out first on Pixel, but Samsung quietly implemented it in One UI 5.1 without anyone noticing. Here are the steps to… pic.twitter.com/0FsklaAQLX — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 1, 2023

Comment transférer votre carte eSIM d’un appareil à un autre

Là encore, il est nécessaire que vos deux appareils tournent sur One UI 5.1. Cela vaut donc également pour le smartphone à partir duquel vous souhaitez récupérer l’e-SIM. Si tel est le cas, voici la marche à suivre :

Ouvrez les Paramètres sur votre smartphone Rendez-vous dans la section Connexions, puis dans Gestionnaire SIM Appuyez sur Ajout d’une e-SIM Sélectionnez l’option Transfert de SIM depuis un autre appareil Munissez-vous du smartphone sur lequel est stockée l’e-SIM et placez-le à côté de votre second smartphone Appuyez sur Transférer sur votre ancien smartphone

Votre nouveau smartphone contient désormais l’eSIM de votre ancien appareil. Il ne vous reste plus qu’à la sélectionner si vous le souhaitez pour recevoir tous vos appels et messages, depuis le menu des paramètres dans lequel vous vous trouviez auparavant.