Android facilite le transfert d’eSIM d’un smartphone à l’autre, il était temps !

Google étant son outil de transfert d'eSIM entre appareils Android. Le but est de faciliter le passage d'un mobile à un autre sans les contraintes des cartes SIM physiques, tout en facilitant le changement de forfaits mobiles.

L'eSIM est une carte SIM intégrée qui offre plusieurs avantages. Elle permet notamment une installation et un remplacement plus faciles, un changement de numéro ou d'opérateur plus simple. Enfin, son activation est plus rapide.

L'année dernière, Samsung a devancé Google en ajoutant la possibilité de transformer sa carte SIM physique en e-SIM directement depuis son smartphone. Android a récemment annoncé que ses utilisateurs pourront bientôt passer d'une carte physique à une carte virtuelle sans avoir à contacter leur opérateur, grâce à une nouvelle fonctionnalité. Elle vient d’arriver !

Android : le transfert d'eSIM entre smartphones est désormais possible

Confronté à un besoin croissant de flexibilité dans la gestion des abonnements mobiles, Google a développé une fonctionnalité permettant le transfert d'eSIM d'un appareil Android à un autre. Cette initiative, initialement observée lors de l'installation des Pixel 8, rend obsolète l'usage des cartes SIM traditionnelles et facilite le changement de dispositifs mobiles. Cette fonctionnalité, contrairement aux premières impressions, n'est pas exclusive aux dispositifs de Google. Des tests réussis entre divers appareils, comme le transfert d'une eSIM d'un LG V60 ThinQ vers un Galaxy S24 Ultra, démontrent une compatibilité étendue à l'ensemble de l'écosystème Android.

Comment utiliser l'outil de transfert d'eSIM sur Android :

Vérifiez la compatibilité : assurez-vous que votre opérateur mobile prend en charge le transfert d'eSIM et que vos appareils Android sont compatibles avec cette fonctionnalité. Initiez le transfert sur le nouvel appareil : sur votre nouveau smartphone Android, accédez aux paramètres de connexion et sélectionnez l'option de transfert d'eSIM. Ce choix peut varier selon le fabricant et le modèle de l'appareil. Scannez le QR Code : un QR code devrait apparaître sur l'écran de votre nouveau dispositif. Utilisez votre ancien appareil pour scanner ce code, ce qui initiera le processus de transfert. Confirmation et Activation : suivez les instructions à l'écran sur les deux appareils pour confirmer le transfert. Une fois le processus terminé, l'eSIM sera activée sur votre nouvel appareil, et vous pourrez utiliser votre plan mobile comme auparavant.

Source : androidpolice