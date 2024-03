Google Messages : envoyer une tonne d’images à vos amis va devenir beaucoup plus facile

Si vous avez souvent besoin de partager des photos ou des captures d'écran par SMS, une prochaine mise à jour de l'application Messages de Google est sur le point de rendre ce processus beaucoup plus fluide.

Pour les utilisateurs d'Android qui profitent des fonctionnalités RCS (Rich Communication Services) de l'application pour améliorer la messagerie multimédia, Messages va déployer une interface remaniée pour joindre plusieurs images à la fois à une conversation.

Plutôt que d'avoir à envoyer des photos au coup par coup de manière inefficace, le nouveau sélecteur d'images multiples vous permettra de compiler et de joindre rapidement des lots entiers avant de les envoyer dans un seul fil de messages.

Lire également – Gemini : l’IA arrive dans Google Messages, pour parler au chatbot comme à un proche

Inonder vos amis d’images ne sera plus un casse-tête

La nouvelle fonctionnalité, repérée par AssembleDebug, introduit une refonte du flux d'attachement d'images existant dans Messages. Actuellement, lorsque vous appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour prendre une nouvelle photo, Messages affiche un aperçu en plein écran avant de vous inviter à envoyer ou à supprimer l'image.

La nouvelle version remplace ce processus obsolète par un flux de travail plus moderne et pratique. Après avoir capturé ou sélectionné une première photo, vous verrez apparaître un aperçu plein écran actualisé affichant la ou les image(s) existante(s). Il intègre désormais de nouvelles commandes, comme un champ de légende permettant d'ajouter du texte détaillé et, surtout, un bouton “Ajouter plus” pour continuer à empiler des images supplémentaires.

En appuyant sur “Ajouter plus”, vous serez redirigé vers la galerie de photos de votre appareil ou vers l'application Appareil photo pour choisir d'autres images à ajouter à ce tampon. Il n'y a pas de limite au nombre d'images que vous pouvez ajouter à la sélection avant d'appuyer sur “Envoyer”.

Selon les rapports d'Android Police, Google a maintenant fait passer ce sélecteur d'images multiples à un test bêta plus large sur différents appareils et dans différentes régions. C'est typiquement un signal fort qu'un déploiement public complet via l'application stable Messages n'est pas très loin.

On espère que la mise à jour arrivera rapidement, puisque la possibilité d'envoyer rapidement des photos entières devrait s'avérer extrêmement utile pour partager des lots de mèmes, des captures d'écran d'instructions ou encore les photos de vos dernières vacances avec vos proches.