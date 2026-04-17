Ces 75 000 pirates amateurs ne s’attendaient pas à recevoir ce message d’Europol dans leur boîte mail

Ils pensaient pouvoir lancer des cyberattaques en toute impunité depuis leur canapé. Europol vient de leur prouver le contraire avec une opération d'une ampleur inattendue. Des dizaines de milliers de suspects ont reçu un avertissement direct dans leur boîte mail.

Les attaques par déni de service, dites DDoS, sont devenues l'une des menaces les plus courantes sur internet. Elles consistent à submerger un site ou un serveur de requêtes jusqu'à le rendre inaccessible. En mars 2026, le démantèlement de plusieurs botnets majeurs avait rappelé que ces attaques atteignent des puissances records et mobilisent des millions d'appareils piratés dans le monde entier.

Ce qui inquiète les autorités, c'est la facilité avec laquelle n'importe qui peut aujourd'hui en lancer une. Des services dits DDoS-for-hire permettent de louer une attaque sans aucune compétence technique ni infrastructure propre. Fin 2025, le botnet Aisuru avait atteint un pic record de 29,7 térabits par seconde. Ce dernier illustre bien la puissance destructrice de ces outils accessibles au plus grand nombre.

Europol identifie 75 000 utilisateurs de services de cyberattaques à la demande et leur envoie un avertissement

Europol a annoncé jeudi le lancement de l'opération PowerOFF. Cette action coordonnée réunit plusieurs agences policières mondiales. En saisissant les serveurs de ces plateformes illicites, les enquêteurs ont pu identifier les utilisateurs enregistrés. Plus de 75 000 personnes suspectées d'avoir payé pour lancer des attaques ont ensuite été contactées par email ou par courrier postal.

L'opération a aussi conduit à quatre arrestations, au retrait de 53 domaines et à l'exécution de 24 perquisitions dans plusieurs pays. Ces services DDoS à la demande visent aussi bien des entreprises que des particuliers. Leur seul objectif est de paralyser des systèmes en quelques clics, sans laisser de traces. Le FBI avait déjà mené des opérations similaires ces dernières années, sans parvenir à enrayer la croissance de ce marché illicite.

Ce contact direct avec 75 000 suspects représente une approche inédite pour Europol. Plutôt que de se limiter aux arrestations, les autorités cherchent à dissuader avant toute récidive. Ces milliers d'emails envoyés à des inconnus prouvent une chose. Payer pour une cyberattaque depuis son canapé ne garantit aucune invisibilité. Les enquêteurs savent qui vous êtes.