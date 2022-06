Cet aspirateur balai intelligent qui fait tout comme il faut est à prix cassé pour les soldes

Le Tineco Floor One S3 est un aspirateur balai intelligent qui est aussi un nettoyeur sec/humide fait l'objet d'une belle réduction sur Cdiscount à l'occasion des soldes d'été 2022. Très polyvalent et surtout automatique pour bien des tâches, il nécessite un moindre effort de votre part faire le ménage. Et surtout, il est proposé à un très bon prix.

Si vous ne le connaissiez pas, Floor One S3 de la marque Tineco est un aspirateur-balai intelligent qui sait aussi faire le nettoyage. Sans fil et intelligent, il offreuse expérience à mi-chemin entre un aspirateur robot et un aspirateur balai classique. Dans le cadre des soldes d'été 2022 sur Cdiscount, l'enseigne en ligne le propose à 398,99 € au lieu de 409 €. Cela correspond à 22% de réduction, ce qui vous permet de réaliser près de 100 € d'économie.

Pour en venir à ses caractéristiques, le Tineco Floor One S3 est un nettoyeur intelligent qui aspire la saleté et nettoie en même temps de sorte que vous ayez un sol totalement propre. Il offre une de bonnes performances puissantes et est capable de faire un nettoyage humide ou sec. De plus, grâce à la technologie à deux réservoirs, il sépare l’eau propre de l’eau sale, vous obtenez un résultat plus hygiénique et optimal.

Par ailleurs, cet aspirateur balai intelligent dispose également d'une fonction d’auto-nettoyage qui lave les rouleaux et rince les conduites d’eau sans l'intervention de l'utilisateur. Ce dernier évite ainsi de se salir les mains. Le FLOOR ONE S3 adapte automatiquement sa puissance en évaluant l'effort à fournir pour nettoyer les saletés. Cela permet d'optimiser l'autonomie de la batterie qui va jusqu'à 35 minutes.

Et pour finir, sachez que plusieurs autres aspirateurs sont en promo pour les soldes. Il y a le Dyson V8 Animal+, le Dyson V11 Total Clean ou encore le Dyson V8 Origin, chacun avec ses particularités. À vous de choisir le plus adapté selon vos besoins.