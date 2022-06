Bon plan : 150 euros de réduction sur l’aspirateur balai Dyson V11 Total Clean

Les aspirateurs balais Dyson sont les références du marché mais ils sont aussi parmi les modèles les plus chers. Alors une promotion de 150 euros sur le Dyson V11 est une très bonne affaire à ne pas manquer pour pouvoir vous offrir ce modèle premium sans vous ruiner. La Fnac propose en effet cet aspirateur balai à 499 euros au lieu de 649 euros.

Les aspirateurs balais Dyson sont surtout connus pour leur puissance d'aspiration inégalée et leur look futuriste et coloré très reconnaissable. Le Dyson V11 reprend ses deux atouts et y ajoute un écran LCD pour voir en temps réel l'efficacité de la bête et mieux organiser sa séance de nettoyage. Trois modes sont disponibles pour adapter la puissance en fonction de vos besoins : Eco, Auto et Boost.

Avec une autonomie jusqu'à 60 minutes, vous n'aurez aucun souci pour faire tout votre intérieur de fond en comble en une seule charge. Sa brosse motorisée à entraînement direct permet d'aspirer toutes les poussières et débris même sur des tapis épais ou des moquettes a poils longs. Le Dyson V11 est d'ailleurs capable de détecter automatiquement ces surfaces pour augmenter l'aspiration et la baisser sur sols durs. Son collecteur de 0,76 L est suffisamment grand pour faire plus de nettoyage avant de devoir le vider. Le système de vidage a été pensé pour rendre l'opération plus simple et hygiénique.

La version Total Clean du Dyson V11 comprend les accessoires suivants : brosse motorisée à entraînement direct, rouleau de nettoyage doux, embout large avec brosse rétractable, long suceur et adaptateur pour passer l'aspirateur sous des meubles bas. Il est actuellement en vente à 499 euros au lieu de 649 euros sur la Fnac, une belle offre qui survient juste avant le début des soldes d'été 2022.