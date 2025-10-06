C’est au tour du Samsung Galaxy S22 de recevoir la mise à jour One UI 8, ce sera la dernière

Samsung continue son marathon de déploiement de One UI 8, cette fois avec son Galaxy S22. La mise à jour est en train d'arriver sur les smartphones européens, vous ne devriez donc pas tarder à pouvoir l'installer à votre tour. Il s'agit de la dernière mise à jour majeure à laquelle le smartphone aura droit.

C'est à croire que Samsung cherche à se débarrasser au plus vite d'une corvée. Alors que le constructeur avait partagé un planning de déploiement clair, rien ne va plus et tous les smartphones compatibles semblent aujourd'hui recevoir la mise à jour One UI 8 en avance. On ne s'en plaindra pas, et les utilisateurs du Galaxy S22 non plus. Après les Galaxy S23, Z Fold 5 et Z Flip 5 la semaine dernière, c'est donc à ces derniers de recevoir la dernière version de la surcouche Android.

Alors que l'on vous annonce généralement le début du déploiement en Corée du Sud, il semblerait cette fois que la mise à jour soit d'ores et déjà disponible pour les utilisateurs européens. Si celle-ci n'apparaît pas encore sur votre smartphone, ce n'est certainement plus qu'une question d'heures avant que ce ne soit le cas. Comme d'habitude, prévoyez un petit temps pour effectuer l'installation, le fichier de mise à jour pesant tout de même 3.2 Go.

Sur le même sujet – Samsung Galaxy : de nouveaux téléphones sont compatibles avec One UI 8, voici la liste

One UI 8 marque la fin des mises à jour majeures du Galaxy S22

Il faut bien parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Comme annoncé par Samsung au lancement du smartphone, One UI 8 sera donc la dernière mise à jour majeure à laquelle celui-ci aura droit, puisqu'il s'agit là de sa quatrième. Se pose dès lors la question de One UI 8.5, qui fait déjà beaucoup parler de lui. Le Galaxy S22 pourra-t-il installer la mise à jour ? Il est probable que oui, celle-ci étant elle aussi basée sur Android 16, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une mauvaise surprise.

Il faut également s'attendre à ce que le smartphone ne reçoive pas certaines fonctionnalités IA. L'année dernière, les S22 avaient déjà dû tirer un trait sur certaines fonctionnalités disponibles sur les S24. Pour autant, il n'est pas encore temps de jeter votre smartphone à la poubelle. Celui-ci recevra des mises à jour de sécurité jusqu'en février 2027 et restera donc protégé contre les menaces de piratage.