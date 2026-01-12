Escaliers, boue, neige… rien n’arrête ces robots livreurs chinois (+vidéo)

Ils roulent dans la neige, la boue ou même dans les escaliers. En Chine, les robots livreurs autonomes deviennent un vrai phénomène. Une vidéo impressionnante montre jusqu’où ils peuvent aller pour livrer un colis.

Aux États-Unis, la livraison autonome est déjà une réalité dans certaines villes. Amazon a présenté dès 2019 son robot “Scout”, et l’entreprise Starship déploie ses machines sur plusieurs campus universitaires. Mais ces robots ne sont pas toujours fiables. L’un d’eux a même renversé une piétonne, lui causant des blessures légères. L’affaire avait coûté cher à la société, contrainte de proposer une indemnisation. Depuis, leur comportement reste très encadré.

En Chine, la situation est bien différente. Une vidéo partagée sur les réseaux montre des mini-camionnettes de livraison franchir sans hésiter des escaliers, des trottoirs, des routes boueuses ou couvertes de neige. Ces robots ne s’arrêtent jamais, ne reculent pas, et foncent droit vers leur objectif. Ils traversent des chantiers, des routes défoncées ou des flaques sans ralentir.

In China, driverless delivery vans have become a total meme, they plow through crumbling roads, fresh concrete, motorcycles, anything. Nothing stops them. pic.twitter.com/0t8W6lCKIk — Klara (@klara_sjo) January 11, 2026

Les robots livreurs chinois de Neolix franchissent tous les obstacles sans jamais reculer

Ces véhicules sont produits par l’entreprise chinoise Neolix. Selon les informations relayées par chinainsider, plus de 10 000 unités ont déjà été déployées dans plus de 300 villes. Ces robots de niveau 4 n’ont pas besoin de conducteur humain. Ils fonctionnent en totale autonomie, même dans des environnements complexes. Ils ont récemment été présentés au CES 2026, accompagnés d’une nouvelle plateforme logistique basée sur l’intelligence artificielle.

Sur les images partagées, on les voit rouler à pleine vitesse dans des trous, sur de la boue, ou sur des routes en travaux. Même les escaliers ne semblent pas leur poser problème. Certains internautes parlent d’un “mème vivant”, tant leur comportement semble exagéré. Mais ces performances traduisent une réelle avancée dans la logistique du dernier kilomètre.

Contrairement aux robots occidentaux, souvent limités à des trottoirs lisses, ces machines s’adaptent à tous les terrains. Et mieux vaut ne pas se trouver sur leur passage. Là où certains s’arrêtent devant un piéton, ceux-ci semblent déterminés à livrer leur colis coûte que coûte. Un mélange d’ingéniosité technique… et de témérité robotique.