Ces nouvelles friteuses sans huile de Xiaomi sont plus intelligentes, voici comment

Xiaomi élargit sa gamme de friteuses à air chaud avec deux nouveaux modèles : la Xiaomi Smart Air Fryer 5,5L et la Smart Air Fryer 4,5L. Ces appareils innovants, contrôlables via une application, offrent de nombreuses options pour la préparation des aliments.

La cuisine moderne évolue rapidement avec l'introduction d'appareils intelligents qui simplifient la préparation des repas. Des technologies comme la cuillère électrique de Kirin, qui améliore le goût des aliments faibles en sodium, nous montre comment les technologies modernes apportent des solutions pour des habitudes culinaires plus saines. Les friteuses à air, qui permettent de cuisiner des aliments croustillants avec peu ou pas d'huile, en sont un parfait exemple.

Sur le même sujet – Ce robot cuisine tout seul, il a déjà servi plus de 100 000 plats

Xiaomi, connue pour ses innovations technologiques, lance deux nouveaux modèles de friteuses intelligentes : la Xiaomi Smart Air Fryer 5,5L et la Smart Air Fryer 4,5L. Ces friteuses, qui se situent dans le milieu de gamme et haut de gamme en termes de capacité, offrent des fonctionnalités avancées et peuvent être contrôlées via l'application Mi Home/Xiaomi Home.

Xiaomi lance deux nouvelles friteuses intelligentes que vous pourrez contrôler avec votre smartphone

Les nouvelles friteuses de Xiaomi proposent une large gamme de fonctions. La Xiaomi Smart Air Fryer 5,5L permet de régler la température de cuisson de 40 °C à 220 °C, tandis que la version 4,5L atteint jusqu'à 200 °C. Elles permettent non seulement de frire des aliments avec peu de matières grasses, mais aussi de décongeler, sécher des fruits et de la viande, et même de préparer des yaourts. La plus petite version offre également des options de cuisson au four et au gril mais elle ne dispose pas d’une vitre qui permet de contrôler la cuisson.

A lire également – L’entreprise qui a créé le gadget censé remplacer le smartphone cherche un repreneur, c’est l’échec ?

Ces appareils se distinguent par leur connectivité. Grâce à l'application Mi Home/Xiaomi Home, les utilisateurs peuvent accéder à une multitude de recettes, utiliser la commande vocale via Google Assistant, et programmer des temps de cuisson spécifiques pour que les repas soient prêts à l'heure souhaitée. De plus, chaque friteuse dispose d'une unité de commande intégrée qui permet un contrôle manuel direct. Pour le moment, Xiaomi n'a pas encore annoncé les détails de disponibilité et de prix.