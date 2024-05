Vos photos supprimées pourraient réapparaître sur votre smartphone, et c’est un gros problème

Les utilisateurs d’iPhone ont été surpris de voir de vieilles photos datant parfois de 2010 réapparaître sur leur smartphone, même s’ils étaient sûrs de les avoir supprimées il y a des années. Ce problème pourrait bien être plus généralisé qu’on ne le croit.

Il y a quelques jours, lorsque les utilisateurs d'iPhone ont commencé à remarquer que des photos supprimées depuis longtemps réapparaissaient inexplicablement sur leurs appareils après la mise à jour vers iOS 17.5, un sentiment de confusion et de malaise s'est rapidement installé. Pour une entreprise qui se targue de respecter la vie privée et la sécurité des données, cela a semblé être un faux pas particulièrement flagrant de la part d'Apple

Cependant, à mesure que la poussière retombait et que les détails émergeaient, le problème a révélé une difficulté plus fondamentale qui va bien au-delà d’iOS : les limites inhérentes à la technologie de stockage flash. En fait, tous les smartphones du marché pourraient être confrontés au même problème.

Les utilisateurs d’iPhone ont vu reparaître de vieilles photos

Au départ, les spéculations allaient bon train sur la cause première du problème. Certains pensaient qu'Apple avait mis en œuvre une politique controversée de conservation des données supprimées sur ses serveurs iCloud, violant potentiellement la confidentialité et la confiance des utilisateurs. D'autres se demandaient si le problème était spécifique à iOS ou à iCloud, et s'inquiétaient de la sécurité de leurs données personnelles.

Cependant, au fur et à mesure qu'Apple enquêtait et fournissait des éclaircissements, une image plus nuancée est apparue. La société a confirmé que les photos ressuscitées n'avaient rien à voir avec le stockage iCloud, mais que le problème provenait d'une erreur de corruption de la base de données affectant le stockage sur l'appareil. En d'autres termes, la mise à jour iOS 17.5 a restauré par inadvertance des pointeurs vers des photos précédemment supprimées qui se trouvaient encore sur les puces de stockage flash des appareils.

Votre smartphone Android pourrait aussi ressusciter vos anciennes photos

Cette révélation a mis en lumière une bizarrerie de longue date de la technologie de stockage flash qui affecte non seulement les iPhone, mais aussi pratiquement tous les appareils modernes utilisant des SSD ou des mémoires flash intégrées, y compris les smartphones Android, les tablettes et même les ordinateurs portables.

Le nœud du problème réside dans la manière dont le stockage flash gère la suppression des données. Contrairement aux disques durs traditionnels, où les données sont physiquement écrasées lorsqu'elles sont supprimées, le stockage flash supprime simplement les pointeurs ou les adresses qui permettent au système d'exploitation de localiser et d'accéder à des fichiers spécifiques. Les données proprement dites restent sur la puce de stockage jusqu'à ce qu'elles soient écrasées par de nouvelles informations, un processus qui peut prendre des années, d'autant plus que les capacités de stockage ne cessent de croître.

Ce comportement est une arme à double tranchant. D'une part, il permet une gestion plus rapide et plus efficace des données, car le système d'exploitation n'a pas besoin d'écraser physiquement des blocs entiers de stockage lors de la suppression de fichiers. Toutefois, cela signifie également que les données supprimées peuvent subsister indéfiniment et être potentiellement accessibles par le biais de failles logicielles ou même de méthodes d'extraction physique.

Si le bug iOS 17.5 d'Apple est un exemple très médiatisé de ce phénomène, il ne s'agit en aucun cas d'un incident isolé ou d'un problème propre à l'écosystème d'Apple. Des problèmes similaires ont été signalés sur différentes plateformes et chez différents fabricants, y compris les appareils Android, ce qui souligne encore la nature universelle de ce problème.

Si vous voulez vraiment vous assurer de supprimer vos anciennes photos, les experts en sécurité recommandent plutôt d’effectuer un effacement sécurisé ou une réinitialisation complète des paramètres d'usine, un processus qui écrase toutes les données sur le support de stockage, rendant ainsi toutes les données résiduelles irrécupérables.