Avec iOS 18, le transfert d’argent n’a jamais été aussi simple sur iPhone

Envoyer de l'argent à un ami ou à un membre de la famille sans échanger d'information bancaire ou de contact, c'est ce que va permettre Tap to Cash sur iOS 18.

Si la conférence WWDC 2024 a fait la part belle à l'intelligence artificielle, Apple a également présenté de nouvelles fonctionnalités plus classiques pour iOS 18, la prochaine grande mise à jour des iPhone. Parmi elles, on retrouve Tap to Cash, une fonctionnalité permettant de faciliter le transfert d'argent entre amis.

Grâce à la technologie NFC, il suffira de rapprocher deux iPhone pour effectuer un paiement, de la même manière qu'on réalise un Airdrop ou un NameDrop. Simple et rapide, cette méthode n'exige aucun numéro de téléphone ni aucune adresse email, comme c'est le cas pour Lydia par exemple. Évidemment, il ne sera pas non plus nécessaire de partager d'informations bancaires comme un IBAN.

Tap To Cash n'arrive pas tout de suite en France

Aucune donnée personnelle n'est envoyée à l'autre iPhone durant l'opération. Tap to Cash se veut être un moyen sécurisé et pratique de rembourser une personne après une sortie entre amis, au bar ou au restaurant par exemple. La fonctionnalité peut aussi servir à remplacer l'argent liquide pour payer dans une foire-à-tout, une brocante, voire certains commerces.

Tap to Cash sera déployé à la rentrée sur iOS 18 pour iPhone et sur watchOS 11 pour Apple Watch. Mais pour l'instant, le service ne sera pas officiellement disponible en France. En effet, il repose sur la plateforme Apple Cash, qui permet justement de transférer de l'argent via l'application cartes. Apple Cash n'est à l'heure actuelle pas accessible chez nous, et nous ne savons pas s'il le sera dans un futur proche.

La firme américaine continue en tout cas ses efforts en matière de produits et de fonctions liés à la finance. Entre le paiement en plusieurs fois d'Apple Pay ou encore l'option Tap To Pay pour payer sans contact dans un commerce, Apple devient un acteur de plus en plus sérieux de cette industrie. On rappelle d'ailleurs que Tap To Pay était arrivé début 2022 aux États-Unis, et qu'il avait fallu attendre fin 2023 pour le voir débarquer en France. Un délai similaire pourrait survenir pour Tap To Cash.