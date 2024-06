Ces écouteurs vont révolutionner la réduction de bruit, leur technologie risque bien de devenir incontournable !

Des chercheurs de l'Université de Washington ont mis au point des écouteurs à réduction de bruit active (ANC) capables de distinguer et d'amplifier la voix d'une personne simplement en la regardant. Si cette innovation est déployée, elle risque bien de révolutionner le monde des écouteurs avec, ou sans fil.

La réduction de bruit active (ANC) est une technologie populaire utilisée pour éliminer les bruits indésirables, mais elle pose problème lorsqu'il s'agit de converser dans des environnements bruyants. Actuellement, les meilleurs écouteurs ANC tels que les Huawei Freebuds Pro 3 ou les Nothing Ear, nécessitent souvent de désactiver cette fonction pour pouvoir parler à quelqu'un, ce qui est clairement peu pratique. Cependant, une nouvelle innovation pourrait bien changer la donne.

Des chercheurs de l'Université de Washington ont développé un système appelé Target Speech Hearing ou – Audition de la parole ciblée -. Ce système utilise l'intelligence artificielle pour suivre le regard de l'utilisateur et identifier la personne à laquelle il veut parler. En se concentrant sur la voix de cette personne, le système permet d'entendre distinctement son interlocuteur tout en maintenant la réduction des autres bruits ambiants.

Ces écouteurs vous permettent d'écouter une personne juste en la regardant

Le prototype utilise des écouteurs standard équipés de microphones intégrés et d'un réseau neuronal. Lorsqu'un utilisateur regarde une personne et appuie sur un bouton, le système analyse les caractéristiques vocales spécifiques de cette personne. Une fois identifiées, elles sont isolées des autres sons environnants par un second réseau neuronal. Bien que le processus prenne actuellement trois à cinq secondes, il est prévu qu'il s'améliore avec le temps. Il pourrait ainsi permettre une utilisation plus fluide et plus rapide même si l'utilisateur détourne le regard.

Cette technologie qui est encore en phase de prototype présente un grand potentiel. C’est aussi notamment le cas pour les personnes qui ont une perte auditive partielle ou celles qui cherchent à converser dans des environnements très bruyants. Bien qu'il reste encore de détails à ajuster, comme l'amélioration de l'identification de la voix cible dans un environnement sonore complexe, les chercheurs sont optimistes quant à l'avenir de cette innovation. Le but est d'intégrer cette technologie dans une gamme diverse de dispositifs, y compris des aides auditives et des écouteurs de marques bien connues, afin de rendre les conversations plus faciles et plus claires, peu importe la situation.