Adobe veut utiliser votre travail pour entraîner son IA, et vous n’avez pas votre mot à dire

Les créatifs sont furieux après que les nouveaux termes d'Adobe suggèrent que leurs contenus professionnels pourraient être utilisés pour améliorer les futures IA de l'entreprise.

Ces derniers temps, plusieurs entreprises ont été critiquées pour avoir utilisé les données des utilisateurs afin d'entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle. Par exemple, Meta fait face à des plaintes dans 11 pays d'Europe pour utilisation jugée illégale des données privées. Google, de son côté, a conclu un accord avec Reddit pour utiliser les contenus postés sur la plateforme pour entraîner son IA. Dans ce contexte, Adobe est désormais sous le feu des critiques après avoir mis à jour ses conditions d'utilisation qui permettent à l'entreprise d'accéder aux œuvres des utilisateurs de ses applications Creative Cloud, telles que Photoshop et Illustrator.

Les nouveaux termes d'Adobe ont été découverts suite à un pop-up qui vous oblige à accepter les modifications pour accéder aux applications. Ils autorisent ainsi l'accès aux contenus des utilisateurs par des “méthodes automatisées et manuelles“. Cette mise à jour a suscité de vives réactions, car elle permettrait à la société d'utiliser les œuvres créées pour entraîner son intelligence artificielle générative, comme Photoshop’s Generative Fill ou les fonctionnalités d'édition vidéo alimentées par l'IA dans Premiere Pro. Ces derniers craignent que leurs œuvres professionnelles soient utilisées sans leur consentement explicite et compromettent des accords de confidentialité.

Une autre section des termes mis à jour accorde à Adobe une licence “non exclusive, mondiale, libre de droits, sous-licenciable, pour utiliser, reproduire, afficher publiquement, distribuer, modifier, créer des œuvres dérivées basées sur, exécuter publiquement et traduire le contenu“. L’entreprise affirme que ces droits sont utilisés uniquement pour “le fonctionnement ou l'amélioration des services et logiciels“.

Cependant, la formulation reste vague et laisse peu de contrôle aux utilisateurs sur la manière dont leurs œuvres sont utilisées ou partagées. De plus, le modèle d'abonnement mensuel d’Adobe, qui inclut 100 Go de stockage cloud, les rend dépendants des mises à jour régulières des fonctionnalités et des termes juridiques. Ils estiment que leurs créations devraient être protégées et non exploitées pour l'entraînement d'IA sans leur consentement clair.

Hey @Photoshop what the hell was that new agreement you forced us to sign this morning that locked our ap until we agree to it? We are working on a bloody movie here, and NO, you don’t suddenly have the right to any of the work we are doing on it because we pay you to use…

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) June 5, 2024