La moitié des Français sont prêts à payer encore plus cher leurs abonnements en ligne, en faites-vous partie ?

Alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux olympiques de 2024, les abonnements connaissent une croissance fulgurante en France. Une étude récente révèle que les Français dépensent en moyenne 780 € par an en abonnements, en grande partie alimentée par l'intérêt croissant pour les événements sportifs.

Une étude récente, de la part de Bango, intitulée “La Guerre des Abonnements” révèle que les Français dépensent en moyenne 780 € par an en abonnements. Tandis que certaines entreprises, comme Parnasse, une filiale premium d'Orange, proposent des forfaits téléphoniques à des tarifs atteignant 2000 € par mois, la majorité des utilisateurs se tournent vers des abonnements plus abordables et diversifiés. Les événements comme les Jeux olympiques de 2024 qui arrivent très bientôt alimentent cette tendance en suscitant un intérêt accru pour les services de diffusion en direct et les contenus exclusifs.

Cette étude révèle que les Français souscrivent en moyenne à trois abonnements par personne et dépensent environ 65 € par mois. Cette somme place la France parmi les pays européens les plus dépensiers dans cette catégorie. Cette croissance est aussi accompagnée de frustrations : 66 % d’entre eux estiment qu'il existe maintenant trop de services, et 60 % déclarent ne pas pouvoir s’offrir tous les contenus et forfaits qu'ils souhaitent.

57 % des français seraient prêt à payer 20 € de plus par mois pour un service centralisé

L'étude nous apprend aussi que 33 % des utilisateurs paient désormais pour un service qu'ils utilisaient auparavant gratuitement, en raison des mesures contre le partage de mots de passe. On se souvient, quand l'année dernière, Netflix avait sévi officiellement les personnes qui se passent leurs codes en limitant l'accès à sa plateforme aux utilisateurs vivant dans un même domicile. En conséquence, 22 % des répondants ont admis avoir recours au piratage de contenu faute d'options tout-en-un satisfaisantes.

57 % des utilisateurs français seraient même prêts à payer en moyenne 20 € de plus par mois pour un service tout-en-un qui simplifierait la gestion de leurs abonnements. Cette solution offrirait non seulement une meilleure organisation, mais permettrait aussi de maximiser l'utilisation des services souscrits et réduirait ainsi le gaspillage financier lié aux abonnements qu'il n'utilisent pas.