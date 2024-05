Alexa : la nouvelle version sera plus intelligente… et payante !

Amazon prévoit de lancer une version plus conversationnelle d'Alexa, alimentée par une intelligence artificielle générative, mais cette mise à jour pourrait nécessiter un abonnement supplémentaire. Selon CNBC, les abonnés à devront payer un supplément pour accéder à cette nouvelle version.

Depuis plusieurs années, les assistants vocaux tels qu'Alexa d'Amazon, Siri d'Apple et Google Assistant jouent un rôle clé dans la vie quotidienne des amateurs de technologies. Ces assistants ont évolué pour offrir des réponses plus précises et des interactions plus naturelles. Cependant, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les entreprises sont en compétition pour rendre ces assistants encore plus performants et utiles.

Récemment, un rapport de CNBC a révélé qu'Amazon prévoit de faire payer un abonnement séparé pour l'utilisation de la version améliorée d'Alexa, dotée de capacités d'IA générative. Cette nouvelle version, qui sera lancée plus tard cette année, promet d'être plus conversationnelle et de mieux comprendre les phrases naturelles. Bien que les abonnés à Amazon Prime paient déjà 69,90 euros par an, ils devront s'acquitter d'un abonnement supplémentaire pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités.

Il faudra payer tous les mois pour profiter de l’IA generative d’Alexa

L'idée d'un abonnement pour Alexa n'est pas nouvelle. L'année dernière, David Limp, alors vice-président principal des appareils et services chez Amazon, avait déjà mentionné que l'entreprise finirait par facturer une version grandement améliorée de cet assistant. Cependant, il avait également assuré que la version actuelle resterait gratuite pour les utilisateurs. L’entreprise teste déjà certains éléments de cette mise à jour en avant-première, accessible en disant “Alexa, discutons” à un appareil Echo.

Lors de la présentation des nouveaux appareils en septembre dernier, Amazon a dévoilé la version mise à jour d'Alexa, propulsée par un modèle de langage avancé. Elle lui permet de mieux comprendre les phrases conversationnelles et de traiter plusieurs requêtes à partir d'une seule et même commande. En avril, le PDG de l’entreprise, Andy Jassy, a écrit dans une lettre aux actionnaires que l'entreprise prévoit une version de son assistant encore plus intelligente et capable.

Avec la concurrence accrue des assistants virtuels améliorés par l'IA de Google et Apple, Amazon cherche à garder une longueur d'avance. Le premier a déjà lancé son assistant IA Gemini qui s’invite partout et son Project Astra, qui cherche à révolutionner notre façon d’utiliser notre smartphone. Enfin, des rumeurs indiquent que Siri recevra également une mise à jour importante prochainement. Pour les utilisateurs, cela signifie une amélioration continue des interactions avec leurs assistants vocaux, mais potentiellement à un coût supplémentaire.

Source : cnbc