Samsung officialise la Galaxy Watch FE, sa première montre connectée “abordable”

En rumeurs depuis de nombreuses semaines, la Galaxy Watch FE de Samsung est officiellement lancée. La montre connectée, qui arbore un look plus moderne et plus minimaliste que la Watch 6, se veut aussi plus abordable.

Samsung n'y tenait plus. Le fabricant sud-coréen n'aura pas attendu son prochain Galaxy Unpacked, qui devrait avoir lieu le 10 juillet 2024, pour dévoiler sa première montre commercialisée à moindre coût. La Galaxy Watch FE est officielle et sera disponible dès cet été.

Et les informations ayant fuité ces derniers temps avaient vu juste. Avec son look de montre bien ronde et sans fioriture, la Watch FE n'est pas sans rappeler la Galaxy Watch 4 sortie en 2021. En outre, la nouvelle montre connectée de Samsung n'est pas dépourvue de fonctionnalités. Petit tour d'horizon de sa fiche technique et de ses spécificités.

Samsung dévoile la Galaxy Watch FE, une montre connectée à moins de 200 dollars

La Watch FE dispose d'un écran Super Amoled de 1,2″ et profite d'un affichage de 396×396 pixels. A l'intérieur, c'est un Exynos W920 cadencé à 1,18 GHz qui fait battre le cœur de l'accessoire. Enfin, équipée de 16 Go de stockage et de 1,5 Go de RAM, la montre est équipée d'une batterie de 247 mAh. Voilà pour la partie purement matérielle de la montre.

Niveau logiciel, c'est désormais la coutume chez Samsung : Wear OS, couplé à One UI 5 Watch, font palpiter la nouvelle montre connectée. De quoi assurer une belle richesse logicielle à la Watch FE, comme nous avions pu le constater lors de notre test de la Galaxy Watch 6. Le constructeur met l'accent sur les nombreuses fonctionnalités “sportives” de sa montre. Plus de 100 séances d'entraînement sont accessibles, tandis que les coureurs profitent d'une analyse avancée de leurs efforts. La montre est également équipée d'un capteur BioActive et d'un outil d'analyse du sommeil.

Prix et disponibilité de la Galaxy Watch FE

La Watch FE est commercialisée dans une taille unique : 40 mm. Elle existe dans les trois coloris suivants : noir, or rose et argent. Mais son principal atout réside dans son prix. Aucun tarif en euro n'a pour l'instant été donné par Samsung. Pour avoir une idée du prix de la montre, il faut se rendre sur le site US du constructeur. Là-bas, la Watch FE sera vendue 199 dollars dans son édition Bluetooth, et 249 dollars dans sa version LTE. Un peu cher quand on la compare à une Xiaomi Watch S3 ou une Huawei Watch Fit 3, même si on peut compter sur tout le savoir-faire de Samsung et l'environnement Google.

On ignore également quelle sera la date de disponibilité exacte de la Watch FE. Sur sa newsroom française, Samsung précise simplement que celle-ci sera accessible dans le courant de l'été 2024, sans donner davantage de précisions. Aux États-Unis, la commercialisation de la montre est annoncée pour le 24 juin 2024.