Vos plats sont trop fades, mais vous n’avez pas le droit au sel ? Essayez cette cuillère qui va changer votre quotidien

Une entreprise japonaise, Kirin, commercialise une cuillère électrique qui promet d’améliorer le goût des aliments faibles en sodium. Ce dispositif, conçu pour électriser la langue et intensifier la saveur salée, est lancé en édition limitée de 200 exemplaires. Cette innovation vise à rendre les régimes alimentaires plus sains sans sacrifier les plaisirs gustatifs.

Alors que les technologies de suivi de santé, comme les montres connectées, aident à améliorer notre bien-être, voire à sauver des vies, elles ne font rien pour le goût de nos régimes alimentaires. Les utilisateurs de smartwatches signalent souvent une meilleure santé grâce aux rappels d’exercice et aux recommandations diététiques. Cependant, la saveur des aliments faibles en sodium reste un problème pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de sel. Heureusement, la société japonaise Kirin a développé une cuillère électrique capable d’améliorer la saveur de ces plats.

La cuillère électrique de Kirin, appelée Electric Salt Spoon, utilise des électrodes pour envoyer un léger courant électrique à la langue pour concentrer les molécules d’ions de sodium. Ce processus amplifie la perception du goût salé pour transformer les plats fades en une expérience gustative plus satisfaisante. Cette innovation vise à encourager une alimentation plus saine en rendant les aliments faibles en sels bien plus agréables à consommer.

Cette cuillère électrique va raviver vos plats sans sel

Kirin a collaboré avec le professeur Homei Miyashita de l’Université Meiji au Japon pour tester cette technologie. Ils ont d’abord expérimenté avec des baguettes connectées à une batterie portée au poignet qui augmente la perception du goût salé jusqu’à 50 %. La cuillère électrique reprend ce concept en version portable et pratique. Toutefois, certaines précautions sont à prendre : les personnes portant des dispositifs médicaux implantés, souffrant d’allergies aux métaux, ou ayant des problèmes de nerfs faciaux devraient éviter d’utiliser cet appareil.

La cuillère électrique sera initialement disponible en édition limitée de 200 exemplaires, vendus à 19 800 yens – soit environ 120 euros -. Kirin prévoit d’étendre ses ventes à l’international l’année prochaine, avec l’objectif ambitieux de toucher un million de personnes dans les cinq prochaines années. Bien que initialement connue pour sa bière, l’entreprise s’oriente désormais vers le secteur de la santé. Une transition étonnante pour une entreprise de l’industrie des boissons alcoolisées à celle du bien-être.