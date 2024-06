Android 15 va vous protéger contre cette méthode de piratage vicieuse

La prochaine version d'Android intégrera par défaut une protection contre un type de piratage heureusement assez rare, mais néanmoins retors. Une manière de tranquilliser les utilisateurs sans qu'ils aient besoin de faire quoi que ce soit.

Nos smartphones sont devenus avec le temps de véritable ordinateurs de poche, avec tous les avantages et inconvénients que cela entraîne. Parmi ces derniers, on peut noter leur propension à devenir la cible de tentatives de piratage. C'est logique : ils contiennent de nombreuses données intéressantes pour les cybercriminels comme nos identifiants de connexion à divers services, nos coordonnées bancaires… Ce n'est pas pour rien que le phénomène est malheureusement en hausse constante.

Il est plus que jamais nécessaire de mettre l'accent sur la protection de nos appareils mobiles, et pour cela, on peut compter sur les nouveautés apportées par les nouvelles versions de leur système d'exploitation. Si l'on prend l'exemple d'Android 15, on sait déjà que l'OS va mieux sécuriser les codes secrets que vous recevez, surtout ceux qui servent aux authentifications à deux facteurs. Il fera également en sorte d'empêcher que vous installiez certaines applications s'il estime qu'elles sont trop anciennes, et donc potentiellement plus à risque. Un autre nouveauté vise carrément à éradiquer une forme de hacking.

Comment Android 15 veut mettre fin à ce type de piratage

Connaissez-vous ce qu'on appelle le “juice jacking” ? Son principe est simple : il s'agit de récupérer vos données privées quand vous branchez votre smartphone à une borne de recharge USB publique. Les prises de celles-ci doivent avoir été préalablement modifiées. Alors que vous pensez simplement recharger le mobile, le câble USB mis à disposition essaye d'y accéder de différentes manières. En envoyant des commandes pour tenter de deviner votre mot de passe par exemple, ou en exploitant une faille du protocole USB.

Soyons clairs, c'est assez rare, mais cela n'en reste pas moins dangereux. Android 15 va y mettre fin en modifiant le fonctionnement d'une option présente depuis Android 9 sur la plupart des smartphones. Elle est accessible en maintenant le bouton d'allumage et porte le nom de Verrouiller.

Ce qui va changer, c'est que lancer ce mode va automatiquement désactiver l'accès aux données par USB. Les hackers ne pourront donc plus envoyer des commandes à votre téléphone par ce biais. Notons que certains modèles n'y auront pas droit dans la mesure où les constructeurs devront modifier une partie de leur surcouche pour cela, ce qu'ils ne sont pas obligés de faire.

