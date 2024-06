Android : Google a trouvé un nouvel argument pour attirer les utilisateurs d’iPhone

Migrer sur Android lorsqu'on est sur iPhone implique de faire une croix sur certaines choses, et notamment vos Live Photos accumulées depuis des années. Fort heureusement, Google a une idée pour vous éviter de les perdre. Explications.

Depuis quelques années maintenant, Google et Apple ont fait en sorte de faciliter la migration entre les systèmes d'exploitation. De son côté, la marque à la pomme a par exemple développé une application dédiée pour transférer vos données les plus importantes, à savoir Move to iOS.

Cette appli permet de transférer l'intégralité de vos messages, de vos photos, de vos contacts ou encore vos réglages d'affichage préférés sur votre nouvel appareil.

Néanmoins, tout n'est pas rose lorsqu'il s'agit de passer d'un OS à un autre. iOS étant un écosystème fermé, la migration de certains éléments peut poser problème. C'est notamment le cas des Live Photos. Si vous êtes un iPhone addict, vous les connaissez probablement.

Le problème des Live Photos en passant d'iOS à Android

Pour les autres, on peut résumer les Live Photos comme des photos animées. Comme le décrit Apple sur son site officiel, “une Live Photo enregistre les actions qui se produisent juste avant et après la prise d'une photo, y compris l'audio”.

Ajoutons que l'option Live Photo est activée par défaut. Donc, à moins de l'avoir désactivé, le propriétaire d'un iPhone aura probablement accumulé des dizaines et des dizaines de Live Photos dans sa photothèque dans l'app Photos. Or, quand un utilisateur d'iPhone décide de migrer sur Android, Google n'offre pas de solutions clés en main pour transférer vos Live Photos.

Pour l'heure, la seule alternative consiste à transférer vos Live Photos sur Google Photos. La plateforme se charge ensuite de les transformer en Motion Photos, l'équivalent de la firme de Mountain View. Problème, c'est que cette méthode suggère que vous ayez suffisamment de capacités de stockage à disposition sur votre compte Google One. Avec un profil gratuit, vous avez seulement 15 Go. Pas certain que cela soit suffisant pour abriter toutes vos photos.

Google a une idée pour sauver vos Live Photos

Néanmoins et comme le détaillent nos confrères de Android Authority, Google travaille actuellement sur une solution. Dans les fichiers APK de la dernière mise à jour de Data Transfer Tool (nldr : l'appli de Google dédiée au transfert de données entre smartphones), les journalistes ont remarqué des références à une fonctionnalité à venir : LivePhotoRestore.java.

Vous l'aurez compris, Google compte intégrer dans son application un outil pour assurer le transfert de toutes vos Live Photos et leur transformation en Motion Photos durant votre migration.