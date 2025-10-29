Le Soleil semble sourire pour Halloween dans cette photo terrifiante prise par la NASA

À quelques jours d’Halloween, le Soleil s’est offert un nouveau déguisement. L’observatoire solaire de la NASA a capté une image spectaculaire où notre étoile semble sourire dans le vide.

Le Soleil ne cesse d’offrir des spectacles fascinants aux passionnés d’astronomie. Ces dernières semaines encore, il a provoqué plusieurs tempêtes solaires à l’origine d’aurores boréales visibles jusqu’en France, un phénomène rare observé en octobre. D’autres images, tournées depuis l’espace, ont récemment dévoilé l’ampleur de ces voiles colorés qui entourent la Terre comme une couronne lumineuse. Aujourd’hui, c’est une autre scène étonnante que nous livre notre étoile, bien plus inquiétante cette fois.

La NASA a publié une photo intrigante du Soleil capturée le 28 octobre par le Solar Dynamics Observatory. Sur le cliché, les zones sombres appelées « trous coronaux » et les régions actives plus brillantes forment un visage semblable à une citrouille d’Halloween. Ce phénomène, purement visuel, résulte d’une combinaison de champs magnétiques et de zones où le plasma solaire s’échappe vers l’espace.

Le sourire que le Soleil se pare pour Halloween serait lié à une tempête solaire en direction de la Terre

Derrière cette image amusante se cache en réalité une activité intense. Le sourire visible correspond à un immense trou coronal, une zone ouverte du champ magnétique solaire d’où s’échappent des particules chargées à grande vitesse. Ces flux forment ce que les scientifiques appellent le vent solaire, actuellement dirigé vers la Terre. Selon les prévisions, il pourrait provoquer une tempête géomagnétique mineure à modérée, classée entre G1 et G2. Ces phénomènes peuvent perturber les communications, mais ils sont surtout connus pour offrir des aurores spectaculaires.

L’observatoire SDO surveille le Soleil en continu depuis 2010, enregistrant chaque éruption et chaque variation de son champ magnétique. Ce n’est pas la première fois qu’il capture un visage sur la surface solaire : une image similaire avait déjà été observée en 2014. En attendant Halloween, cette nouvelle apparition rappelle que notre étoile, à la fois source de lumière et de mystère, reste un acteur fascinant du ciel. Et s’il continue à sourire ainsi, les prochaines nuits pourraient bien offrir de nouvelles aurores visibles depuis l’Europe.