Des ondes magnétiques torsadées observées dans la couronne du Soleil éclairent enfin l’un de ses mystères les plus insaisissables

Des chercheurs ont réussi à observer des ondes magnétiques torsadées dans la couronne du Soleil. Cette découverte majeure met fin à une recherche vieille de 80 ans et permet enfin d’éclairer l’un des mystères solaires les plus insaisissables.

Le Soleil est un objet de curiosité pour les chercheurs tant il est auréolé de mystères. Depuis des années, ils s’affairent notamment à comprendre pourquoi l’atmosphère de notre étoile se fait de plus en plus chaude à mesure qu’elle s’éloigne de sa surface. Une étude, récemment publiée dans Nature Astronomy, pourrait apporter la pièce maîtresse pour résoudre ce mystère de longue date. Grâce au télescope Inouye à Hawaï, le télescope solaire le plus puissant au monde, les scientifiques ont obtenu la première preuve directe de l’existence d’ondes magnétiques torsadées dans la couronne : les ondes d’Alfvén torsionnelles.

Cette découverte n’est pas anodine : elle met fin à une recherche vieille de 80 ans. Prédites pour la première fois en 1942 par Hannes Alfvén, lauréat suédois du prix Nobel, ces perturbations magnétiques se propagent à travers le plasma riche en énergie qui compose notre étoile. Comme le rappellent nos confrères de Space.com, de plus grandes ondulations avaient déjà été détectées, mais les minuscules mouvements torsadés restaient insaisissables.

Lire aussi – Les violentes éruptions solaires libèrent une énergie si intense qu’elle pourrait amorcer la vie ailleurs dans l’Univers

Ces ondes magnétiques torsadées expliquent pourquoi l’atmosphère du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface

Or, les scientifiques ont établi depuis longtemps des modèles théoriques basés sur ces ondulations torsionnelles, supposant qu’elles pourraient continuellement alimenter le vent solaire et chauffer la couronne à plusieurs millions de degrés – là où la surface visible du Soleil atteint seulement près de 5 500 °C. Cette découverte d’ondes d’Alfvén torsionnelles permet enfin de les tester.

Plusieurs méthodes complémentaires ont permis d’obtenir ses conclusions : le télescope Inouye pour capturer les images les plus précises jamais obtenues du Soleil, et la spectroscopie pour détecter les ondes d’Alfvén torsionnelles – leur mouvement étant trop subtil pour être saisi directement sur les clichés. En éliminant les oscillations de balancement qui masquaient les mouvements torsionnels, cette technique a permis de révéler le motif torsadé dissimulé dans l’atmosphère solaire.

L’observation a permis de mettre au jour la signature caractéristique des ondes d’Alfvén torsionnelles : de légers décalages rouges et bleus de part et d’autre des boucles magnétiques. Leur analyse montre qu’elles traversent la couronne du Soleil, même dans les régions solaires les plus calmes. Ces perturbations font pivoter les lignes du champ magnétique d’avant en arrière et transportent l’énergie vers la couronne, qui se retrouve chauffée.

Cela explique – en partie – pourquoi la température est beaucoup plus élevée dans l’atmosphère solaire externe qu’à sa surface. Cette découverte inespérée ouvre la voie à de nouvelles études sur la propagation et la dissipation de l’énergie des ondes d’Alfvén torsionnelles dans la couronne solaire.