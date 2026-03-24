L’union fait la force : deux « étoiles ratées » pourraient avoir une seconde chance de briller

Les naines brunes sont des objets qui ont hérité du surnom d’« étoiles ratées ». Mais, en unissant leurs forces, deux d’entre elles pourraient se voir offrir une seconde chance et enfin briller. Cette découverte surprenante révèle qu’un phénomène que l’on pensait réservé aux étoiles massives n’est finalement pas l’apanage de ces géantes : il concerne aussi les naines brunes.

« Tout le monde mérite une seconde chance ». Il semble que cet adage se vérifie également en astronomie. Il existe en effet dans l’Univers des objets qui ont été affublés du surnom peu enviable d’« étoiles ratées » : les naines brunes. Elles ont écopé de ce sobriquet puisqu’il s’agit d’objets qui se forment comme les étoiles, mais elles « échouent » à accumuler suffisamment de masse pour déclencher, en leur noyau, une fusion nucléaire transformant l’hydrogène en hélium.

Elles demeurent donc un objet hybride : un peu plus gros qu’une planète, mais trop petit pour être une véritable étoile. Et pour cause, si leur masse fait 13 à 80 fois celle de Jupiter, elle reste 0,013 à 0,08 fois celle du Soleil. Mais une équipe de chercheurs, menée par Samuel Whitebook du California Institute of Technology, a découvert un duo de naines brunes qui semblent unir leurs forces pour conjurer le sort.

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Ces deux naines brunes pourraient enfin devenir de véritables étoiles

Situé à près de 1 000 années-lumière de la Terre, ce système binaire détecté dans les observations collectées par le Zwicky Transient Facility (ZTF) de l'observatoire Palomar a été baptisé ZTF J1239+8347. Les deux astres qui le composent partagent une orbite serrée.

Avant d’en arriver là, ces deux naines brunes auraient été arrachées à leur système d’origine, puis la force gravitationnelle d’une étoile tierce les aurait rapprochées. C’est cette attraction entre les deux qui pourrait transformer ces naines brunes en « étoiles réussies ».

En effet, la matière de la moins dense des deux frappe l’étoile la plus dense en un point précis, ce qui forme une zone chauffée à blanc pivotant avec l’astre et produisant ainsi un changement de luminosité toutes les 57 secondes. En passant, précisons que c’est ce phénomène qui a été identifié par le ZTF comme un signal distinctif parmi les 2 milliards d’objets recensés dans ses archives.

Revenons maintenant à cette histoire de seconde chance. Deux scénarios sont possibles dans cette configuration. Soit la naine brune la plus dense aspire la matière de son compagnon jusqu’à atteindre la masse nécessaire pour déclencher une fusion nucléaire et ainsi devenir une véritable étoile. Soit les deux astres vont entrer en collision puis fusionner, ce qui donnerait naissance à une nouvelle étoile assez massive pour s’allumer.

Ce qui est le plus surprenant avec cette paire de naines brunes, c’est que l’on pensait le transfert de matière réservé aux très grosses étoiles. Le futur observatoire Vera Rubin au Chili permettra peut-être d’éclairer davantage ce phénomène.

Source : Space.com