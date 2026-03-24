L’union fait la force : deux « étoiles ratées » pourraient avoir une seconde chance de briller

Les naines brunes sont des objets qui ont hérité du surnom d’« étoiles ratées ». Mais, en unissant leurs forces, deux d’entre elles pourraient se voir offrir une seconde chance et enfin briller. Cette découverte surprenante révèle qu’un phénomène que l’on pensait réservé aux étoiles massives n’est finalement pas l’apanage de ces géantes : il concerne aussi les naines brunes.

petite étoile
Source : NASA

« Tout le monde mérite une seconde chance ». Il semble que cet adage se vérifie également en astronomie. Il existe en effet dans l’Univers des objets qui ont été affublés du surnom peu enviable d’« étoiles ratées » : les naines brunes. Elles ont écopé de ce sobriquet puisqu’il s’agit d’objets qui se forment comme les étoiles, mais elles « échouent » à accumuler suffisamment de masse pour déclencher, en leur noyau, une fusion nucléaire transformant l’hydrogène en hélium.

Elles demeurent donc un objet hybride : un peu plus gros qu’une planète, mais trop petit pour être une véritable étoile. Et pour cause, si leur masse fait 13 à 80 fois celle de Jupiter, elle reste 0,013 à 0,08 fois celle du Soleil. Mais une équipe de chercheurs, menée par Samuel Whitebook du California Institute of Technology, a découvert un duo de naines brunes qui semblent unir leurs forces pour conjurer le sort.

Lire aussi – Cet écho radio jusqu’alors insaisissable trahit une déflagration invisible pourtant aussi puissante qu’un milliard de soleils

Ces deux naines brunes pourraient enfin devenir de véritables étoiles

Situé à près de 1 000 années-lumière de la Terre, ce système binaire détecté dans les observations collectées par le Zwicky Transient Facility (ZTF) de l'observatoire Palomar a été baptisé ZTF J1239+8347. Les deux astres qui le composent partagent une orbite serrée.

Avant d’en arriver là, ces deux naines brunes auraient été arrachées à leur système d’origine, puis la force gravitationnelle d’une étoile tierce les aurait rapprochées. C’est cette attraction entre les deux qui pourrait transformer ces naines brunes en « étoiles réussies ».

En effet, la matière de la moins dense des deux frappe l’étoile la plus dense en un point précis, ce qui forme une zone chauffée à blanc pivotant avec l’astre et produisant ainsi un changement de luminosité toutes les 57 secondes. En passant, précisons que c’est ce phénomène qui a été identifié par le ZTF comme un signal distinctif parmi les 2 milliards d’objets recensés dans ses archives.

Revenons maintenant à cette histoire de seconde chance. Deux scénarios sont possibles dans cette configuration. Soit la naine brune la plus dense aspire la matière de son compagnon jusqu’à atteindre la masse nécessaire pour déclencher une fusion nucléaire et ainsi devenir une véritable étoile. Soit les deux astres vont entrer en collision puis fusionner, ce qui donnerait naissance à une nouvelle étoile assez massive pour s’allumer.

Ce qui est le plus surprenant avec cette paire de naines brunes, c’est que l’on pensait le transfert de matière réservé aux très grosses étoiles. Le futur observatoire Vera Rubin au Chili permettra peut-être d’éclairer davantage ce phénomène.

Source : Space.com


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Voici les premières images du Galaxy Z Fold 8

Les premiers visuels du Galaxy Z Fold 8 nous dévoilent le design du prochain smartphone pliable de Samsung. On observe peu de changements par rapport au modèle précédent. L’été prochain,…

Honor lance deux clones de l’iPhone 17 Pro avec une batterie qu’Apple n’osera jamais proposer

Honor s’apprête à lancer deux smartphones qui copient le design de l’iPhone 17 Pro. Leur seule différence avec Apple est aussi leur meilleur argument. Et sur ce point précis, la…

Spotify : ce site traque tous les faux artistes IA de la plateforme et les sommes astronomiques d’argent qui leur sont versées

Si vous vous posiez la question de quitter ou non Spotify, ce site pourrait bien vous aider à faire la bascule. Sloptracker porte très bien son nom : il liste…

Outlook : cette fonction pourrait vous convaincre de passer à la nouvelle version

Microsoft dévoile plusieurs nouveautés pour la dernière version d’Outlook. L’une d’elles est particulièrement utile. Au point de convaincre les récalcitrants de faire la mise à jour ? Voici de quoi…

Samsung : piloter ses appareils connectés depuis sa voiture ? C’est désormais possible, mais pas pour tout le monde

SmartThings, la plateforme de maison connectée de Samsung, devient encore plus pratique. Elle permet maintenant de contrôler les appareils compatibles directement depuis le tableau de bord de sa voiture. Mais…

Les futurs smartphones auront plus de stockage par défaut, voici pourquoi

Alors que la crise de la RAM bat toujours son plein, des analystes estiment que malgré tout, les prochains smartphones possèderont en moyenne plus de stockage que les actuels. Il…

La justice autorise cet employeur à traquer la géolocalisation de ses salariés en temps réel, la pratique va-t-elle se généraliser dans le monde du travail ?

Ce 18 mars 2026 a pris fin une longue bataille judiciaire entre les syndicats et la direction de Mediaposte, filiale de La Poste. L’origine du litige : l’obligation pour les…

Microsoft supprime le meilleur moyen de booster son SSD sous Windows 11, mais une alternative fonctionne toujours

Windows 11 cachait un pilote SSD ultra-performant, et une astuce permettait de l’activer facilement. Microsoft vient de fermer cette porte dans ses dernières versions test. Une alternative existe encore, mais…

Apple s’aligne sur Google : la publicité va très bientôt débarquer dans une autre de ses applications phares

Après avoir annoncé le renforcement de la publicité dans l’App Store, Apple pourrait très bientôt introduire des encarts publicitaires dans une autre de ses applications natives. Les propriétaires d’iPhone ont…

Votre Pixel Watch compte deux fois vos pas et vos calories ? Voici la solution

La dernière mise à jour des Pixel Watch peut déclencher un bug dans le comptage des pas et des calories. Plutôt que de tout diviser par deux chaque fois que…