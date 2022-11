Amazon : plusieurs procès prouvent que le site fait gonfler ses prix

Alors que le Black Friday bat son plein sur Amazon, de nombreux procès aux Etats-Unis visent le géant mondial du e-commerce. Via ces affaires, les autorités de régulation américaines tentent de prouver qu'Amazon abuse de sa position de leader pour faire grimper les prix au-delà ce qu'ils devraient être. Explications.

Comme vous le savez, le Black Friday bat son plein actuellement chez les différents sites de e-commerce. Sans surprise, Amazon occupe une place de choix auprès des consommateurs qui espèrent pouvoir faire de bonnes affaires durant cette période. Toutefois, de nombreux procès intentés par les autorités de régulation américaines contre le géant du e-commerce tentent de prouver qu'Amazon fait tout pour maintenir des prix élevés.

En effet, la firme de Seattle est actuellement impliquée dans trois bras de fer judiciaires. La compagnie est accusée d'appliquer des politiques et des pratiques qui limitent les prix pratiqués par la concurrence sur sa plateforme et en dehors. Bien entendu, tout cela reposerait avant toute chose sur la position de leader mondial du e-commerce d'Amazon. Selon les régulateurs antitrust, cela permettrait à Amazon de fixer ses propres règles de tarification, en violation des lois antitrust justement.

Amazon musèle les vendeurs tiers pour maintenir des prix élevés

Les deux premières plaintes, déposées par les procureurs généraux de Californie et de Washington DC, affirment qu'Amazon maintient des prix élevés en pénalisant les vendeurs tiers. Ils évoquent notamment les coûts imposés aux vendeurs tiers pour proposer leurs produits sur le market place du géant américain. En effet, des milliers de vendeurs tiers paient Amazon pour profiter des capacités de stockage et de l'important réseau logistique (la livraison notamment) de l'entreprise.

En plus de ces frais, les vendeurs doivent également partager une partie du bénéfices des ventes avec Amazon. Et il faut ajouter à cela les dépenses engendrées dans les publicités, qui sont essentielles si les vendeurs espèrent être mieux placées dans les résultats de recherche sur Amazon. Il s'agit des fameuses listes sponsorisées que vous voyez partout sur le site.

Pour compenser tous ces coûts, les vendeurs tiers ont donc tout intérêt à maintenir des prix plus élevés que sur une plateforme concurrente ou sur leur propre site. En 2019, Amazon a pourtant supprimé sa politique interdisant aux vendeurs tiers de proposer des prix inférieurs sur d'autres plateformes. Mais un effet pervers s'est installé ensuite d'après les témoignages de plusieurs vendeurs.

Des produits disparaissent mystérieusement de la Buy Box

Selon eux, leurs produits ont subitement disparu de la “Buy Box” d'Amazon lorsqu'ils ont commencé à les vendre à tarif préférentiel sur d'autres sites. La “Buy Box” permet à un vendeur d'être mis en avant sur la fiche d'un produit, et un bouton jaune “Acheter maintenant” est d'ailleurs apposé juste en-dessous. Autant dire que disparaître de cette zone stratégique peut impacter fortement le chiffre d'affaires des petits vendeurs.

Selon Rob Bonta, procureur général de Californie, cette pratique viole les lois antitrust de l'Etat. Karl Racine, procureur général du district de Colombia, a également poursuivi Amazon pour des raisons similaires. Néanmoins, l'entreprise américaine s'est défendue, en précisant que ses politiques n'exigent pas explicitement des vendeurs qu'ils maintiennent des prix plus élevés sur sa plateforme, ajoutant par ailleurs que le bureau de M. Racine n'a pas réussi à démontrer, à l'aide de faits, que les vendeurs tiers se retenaient d'offrir des rabais en dehors du market place d'Amazon.

L'affaire de l'accord illégal entre Amazon et Apple

Et puis, il y a évidemment ce 3e procès médiatisé il y a quelques jours seulement. D'après cette affaire, Amazon et Apple aurait signé un accord illégal pour limiter le nombre de vendeurs tiers autorisés à référencer des produits Apple sur Amazon. Ce qui aurait eu pour principal effet de limiter la concurrence sur les prix, et en parallèle d'augmenter drastiquement les tarifs des iPhone, iPad et cie. sur le site de e-commerce. En outre, Amazon aurait obtenu une remise garantie sur les produits Apple en gros pour les vendre directement aux consommateurs.

Comme le précise la plainte, alors que l'on comptait près de 600 vendeurs tiers proposant des produits Apple sur Amazon en 2019, il n'en restait plus que 7 lorsque les deux compagnies ont conclu cet accord. Pour l'instant, difficile de savoir pourquoi ces vendeurs ont été mis sur la touche. On sait qu'Amazon dispose de plusieurs leviers valables pour exclure des vendeurs tiers de sa plateforme, comme la violation des politiques d'utilisation, ou encore la vente de produits contrefaits. Néanmoins, il faudra atteindre le développement du procès pour en apprendre plus sur ce point.

