Microsoft annonce l’arrêt du lanceur BethesdaNet, tous les jeux migrent sur Steam

Microsoft a pris la décision de fermer le lanceur BethesdaNet, qui permettait de regrouper tous les jeux de l’éditeur. Si vous l’utilisez, vous pourrez retrouver toute votre bibliothèque sur Steam. Ce lanceur est critiqué depuis longtemps : c’est une véritable usine à gaz.

La guerre des lanceurs sur PC dure depuis des années. Chaque gros éditeur veut le sien. Cela permet de mieux contrôler les informations des joueurs, mais aussi et surtout de se passer d’intermédiaire. C’est le cas de Bethesda, qui a lancé son lanceur Bethesda.net avec Fallout 76 en 2018.

Quatre ans après son lancement, le studio (qui appartient désormais à Microsoft) annonce que ce lanceur sera fermé très prochainement. Il ne sera plus possible de s’en servir pour acheter des jeux ou en lancer. Toutes les données vont finalement migrer sur Steam.

BethesdaNet ferme ses portes au profit de Steam

Les jours de BethesdaNet sont comptés. L’éditeur évoque le mois de mai pour sa fermeture définitive. Que les joueurs qui l’utilisent se rassurent : dès le début du mois d’avril, il sera possible de migrer toutes ses données vers Steam.

Cela signifie que les jeux achetés sur le lanceur Bethesda seront « offerts » sur Steam. Plus que ça, le portefeuille ainsi que les sauvegardes pourront également être migrés. A noter qu’il existe quelques exceptions, comme Wolfenstein Youngblood. Passé mai, il est fort possible que toutes vos données soient perdues si la migration n’a pas été effectuée, même si Bethesda reste encore évasif sur le sujet. Toutes les infos concernant le processus de migration seront délivrées en temps et en heure et nul doute que le lanceur en lui-même affichera les informations en première page.

Il faut l’admettre : personne ne regrettera BethesdaNet. Véritable usine à gaz, le lanceur était une tannée à utiliser. De plus, il rajoutait encore un lanceur aux nombreux déjà présents sur le marché. Dernier clou dans le cercueil : il était totalement optionnel, puisque les jeux pouvaient aussi être trouvés sur Steam.

Bethesda a donc pris la décision de le supprimer purement et simplement. On ne sait pas combien de joueurs seront touchés, la société n’ayant jamais communiqué sur ses chiffres, mais il est fort possible qu’ils ne soient pas très nombreux. A noter que le compte Bethesda, utilisé au sein des jeux de l’éditeur, continuera lui à être utilisé.