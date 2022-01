CES 2022 : Samsung s’engage à fabriquer ses TV en matériaux recyclés d’ici 2025

Durant le CES 2022, Samsung a présenté de nombreux appareils à venir. De plus, le constructeur s'est engagé à fabriquer ses téléviseurs et ses électroménagers à partir de matériaux recyclés d'ici 2025. Une politique qui s'appliquera également à la division mobile et audio de la marque.

Comme vous le savez, le CES 2022, le salon de Las Vegas dédié à l'électronique grand public, vient d'ouvrir ses portes ce 5 janvier 2022. Bien entendu, Samsung ne pouvait pas rater l'évènement, et la firme sud-coréenne a d'ores et déjà présenté une poignée de produits à venir prochainement. La marque a notamment dévoilé The Premiere, le tout premier vidéoprojecteur 4K avec HDR10+, ou encore The Freestyle, un miniprojecteur nomade à fort potentiel.

Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un nouveau produit, mais d'un engagement annoncé par le constructeur. En effet, la firme sud-coréenne a décidé d'étendre à sa division TV et appareils électroménagers les mesures prises pour atténuer leur impact écologique. Plus précisément, Samsung s'est engagé à fabriquer ses TV et ses électroménagers à partir de matériaux recyclés d'ici 2025.

Pour y parvenir, le constructeur compte notamment développer les plastiques recyclés dans les produits et les emballages et s'associer à des entreprises comme Patagonia pour réduire l'impact des microplastiques dans les océans et l'environnement. Ainsi et si l'on rentre dans le détail, Samsung va augmenter drastiquement la quantité de plastiques recyclés dans ses produits.

À lire également : Galaxy S21 – après s’être moqué d’Apple, Samsung ne fournira pas de chargeur dans la boîte

Samsung profite du CES pour rappeler son engagement écologique

Par exemple, les composants de cuve de machine à laver seront fabriqués grâce à des boites à lunch recyclés et des sangles de masque anti-covid. Les aspirateurs et les purificateurs d'air de la marque arriveront bientôt emballés dans des éco-emballages, c'est-à-dire des matériaux qui ont déjà été utilisés auparavant. Samsung a également déclaré lors du CES qu'elle souhaitait que ses téléviseurs et ses chargeurs de téléphone affichent une consommation d'énergie proche de zéro lorsqu'ils sont en veille.

Toujours concernant les smartphones, l'entreprise s'est également engagée à éliminer le plastique à usage unique des boites de ses téléphones d'ici 2025. L'équipementier Patagonia sera là pour l'y aider. “Nous devons construire ensemble pour demain. C'est un avenir que nous devons construire ensemble”, assure JH Han, responsable de Samsung Electronics.

Source : Cnet