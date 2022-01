Sony Bravia XR (2022) : les nouvelles TV s’adaptent au spectateur grâce à une caméra intelligente

Comme chaque année, Sony profite du CES de Las Vegas pour renouveler ses téléviseurs Bravia XR haut de gamme. Cette année, six modèles ont été dévoilés dans la gamme XR, avec des dalles OLED, Full Array LED et mini LED. L’une des particularités notables est l’arrivée d’une caméra intégrée au-dessus du cadre pour optimiser l’expérience audiovisuelle en fonction de la localisation de l’utilisateur. Mais pas que…

Sans grande surprise, Sony a profité du CES de Las Vegas qui a lieu cette semaine pour présenter de nouvelles télévisions haut de gamme Bravia XR. Cela veut dire qu’elles sont toutes équipées du fameux processeur cognitif XR. Une gamme composée de 6 modèles dont les tailles varient, comme l’année dernière, de 42 pouces à 85 pouces. Contrairement à 2021, cette gamme profite de trois technologies de rétroéclairage. OLED, bien sûr. Full Array LED, comme en 2021. Et Mini LED, nouveauté de cette nouvelle gamme.

Les Bravia XR de Sony sont compatibles avec une caméra qui adapte l'image à l'usager

L’une des tendances globales de cette année est l’adaptabilité des téléviseurs en fonction de l’utilisateur. Sony introduit dans cette gamme 2022 plusieurs technologies dont le but est d’adapter son et image en fonction de la localisation du spectateur et de la géométrie de la pièce. La première technologie s’appelle Bravia Cam. Il s’agit d’une caméra placée au-dessus du cadre de la télévision. Son but : calculer la distance entre le téléviseur et le spectateur pour optimiser contraste, luminosité, la balance des blancs et le son.

Comme la Bravia Cam est également une caméra, il est possible de l’utiliser pour les commandes gestuelles et vocales, pour une mise en veille automatique ou encore pour un appel en visio (avec Google Duo). Il y a également une fonction d’alerte de proximité pour les enfants qui aiment trop s’approcher de l’écran. Notez que deux modèles sur six sont commercialisés avec la caméra. Pour les autres, il faudra acheter l’accessoire en supplément.

Les Bravia XR adapte l'image mais aussi le son en fonction de la géométrie

Autre technologie adaptative : 360 Spatial Sound Mapping. Son but est de calibrer les différents haut-parleurs intégrés au téléviseur (ainsi que les enceintes et barres de son compatibles qui lui sont attachées) en fonction de la géométrie de la pièce. Proximité des murs. Recul par rapport au spectateur. Etc. Le but est de placer celui-ci au centre du contenu et de lui faire croire que le son provient du sujet actuellement à l’écran.

Bien sûr, l’effet sera plus riche en fonction de la configuration audio. Certains modèles de Bravia XR intègrent trois haut-parleurs (dont un subwoofer), tandis que d’autres en profitent de sept : quatre pour les aigües, deux pour les médiums et deux pour les basses, pour une puissance qui peut varier de 25 à 85 watts.

Sony remplace Youtube par son propre service de streaming sur ses télécommandes

Autre grand changement commun à tous les modèles de 2022 : la télécommande. Elle est 36 % plus petite que la précédente. Le nombre de touches a été quasiment divisé par deux, passant de 49 à 25. Pour cela, Sony sacrifie entre autres les touches numériques (de 0 à 9) et les touches colorées (rouge, vert, jaune et bleu). Les quatre touches de raccourcis restent. Mais, sur la version premium de sa nouvelle télécommande, YouTube cède sa place à Bravia Core, le service de streaming haut de gamme de Sony. On n'est jamais mieux servi que par soi-même ! La télécommande standard conserve YouTube.

La télécommande premium garde l’aspect acier brossé, tandis que les autres modèles héritent d’un modèle noir mat assez classique. Enfin, la télécommande acier est compatible avec l’outil de localisation “où est la télécommande”, si jamais vous l’égarez dans un pli du canapé. Ce n'est pas le cas de la noire. Les deux sont compatibles Google Assistant, comme en 2021. Dernier point important pour l’ensemble de cette gamme de téléviseurs : les six Bravia XR de 2022 sont toutes « recommandées pour la PlayStation 5 », évidemment. Elles incluent un mode jeu qui s’active automatiquement avec la console et cette dernière va prendre le contrôle des paramètres audiovisuels de la télévision.

Bravia XR 2022 : un QD OLED, deux Mini LED, deux OLED et une Full Array LED, vous avez le choix !

Présentons succinctement les six Bravia XR dévoilées aujourd’hui. Tout en haut du catalogue, vous retrouvez la Z9K et la l’A95K. La Z9K est un modèle mini-LED 8K qui se décline en 75 et 85 pouces. Elle succède à la Z9J. L’A95K est un modèle QD OLED 4K décliné en 55 et 65 pouces qui remplace l’A90J. Elles sont toutes les deux compatibles 4K @ 120 Hz et VRR en jeu. Elles prennent en charge le mode Auto HDR de la PS5. La Z9K profite aussi du mode de calibrage adaptatif de Netflix, l'une des nouveautés importantes de cette année. C’est la seule de cette sélection. Mais elle ne le restera certainement pas.

Juste en dessous de l’A95K, vous retrouvez l’A90K et l’A80K, deux modèles OLED 4K plus classiques. La première est une télévision premium d’appoint avec tous les avantages de sa grande sœur, mais dans un format plus serré : 42 ou 48 pouces. Ici la Bravia Cam est en option (comme avec toutes les télévisions suivantes), mais la télécommande en acier brossé est incluse. Elle remplace la XR A90J que nous avons testé en septembre 2021. La seconde est une version plus abordable de l’A95K avec trois grandes tailles de dalle : 55, 65 et 75 pouces. Elle remplace l’A80J, qui ne faisait pas partie des Bravia XR (et qui n'avait pas le fameux processeur). Une amélioration du contraste est donc attendue ici.

Puis vient la X95K, toujours considéré comme un modèle premium chez Sony. Il s’agit d’une déclinaison 4K (et plus abordable) de la Z9K : vous retrouvez donc ici de grandes dalles (65, 75 ou 85 pouces) et la technologie Mini-LED. Elle remplace la X95J. Ici aussi, grâce au processeur XR, couleurs et contrastes devraient être améliorés.

Nous finissons ce tour d’horizon de la gamme Bravia XR avec la X90K qui devient le seul modèle Full Array LED en ce début d’année. Elle aussi est compatible PS5, 4K @ 120 Hz et VRR. Elle se décline en 55, 65, 75 et 85 pouces. Elle se positionne un peu comme la Bravia XH90 que nous avons testée en toute fin d’année 2020. La plus grande amélioration vient du processeur XR, bien sûr. Sur l’entrée de gamme, nous retrouvons deux modèles LCD très classiques (sans processeur XR, mais avec le processeur X1) : X80K et X85K. Ici la gamme de taille est la plus importante : de 43 à 75 pouces, voire 85 pouces pour la X80K. La X85K reste compatible avec les technologies importantes pour profiter pleinement de la PS5. L’autre non.

Les prix et dates de disponibilité de tous ses téléviseurs n’ont pas été annoncés par Sony. Il faudra donc, comme toujours, attendre des annonces locales pour savoir si Sony va augmenter les tarifs de ses Bravia XR hautement adaptatifs, ou si le prix va lui aussi s’adapter aux budgets des acheteurs potentiels.