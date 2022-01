Samsung présente The Freestyle, un mini projecteur nomade qui veut vous changer la vie

Samsung a levé le voile sur un nouveau produit intriguant : The Freestyle. Il s’agit d’un mini-projecteur capable de diffuser une image en Full HD et qui se veut ultra nomade. Un objet qui vous permettra de regarder des films et jouer partout, tout le temps.

Samsung a présenté un tout nouveau produit. Il s’agit d’un mini-projecteur qui cherche à miser sur la flexibilité mais aussi sur la mobilité : The Freestyle. L’objet se présente comme un cylindre de 800 grammes qui peut se brancher partout.

Ce Freestyle est capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces en maximum en Full HD HDR10. Samsung précise que dès que le produit est branché, le trapèze s’ajuste automatiquement et ce dernier peut basculer sur 180 degrés. Bref, un produit simple à utiliser, mais qui ne veut pas s’arrêter là pour séduire le public.

The Freestyle, le projecteur connecté

The Freestyle est un projecteur connecté en Wifi compatible avec les assistants vocaux Bixby et Alexa. Samsung promet une expérience similaire à celle des smart TV, il est donc possible de lancer Netflix, Amazon Prime ou encore Youtube.

Plus encore, le projecteur peut aussi dupliquer l’écran de votre smartphone ou tablette. Ainsi, il sera simple de diffuser vos photos en grand ou même les vidéos qui se trouvent sur votre terminal. Bien entendu, cela signifie également que vous pourrez jouer sur grand écran à des jeux mobile. A vous les parties de Wild Rift sur un affichage de 100 pouces. Samsung précise que The Freestyle reconnait automatiquement les consoles de jeu une fois branchées.

Plus qu’un outil de divertissement, le projecteur peut aussi évidemment servir dans le monde du travail, puisqu’il peut se connecter facilement à un PC via le Wifi. Pratique pour partager votre plus belle présentation PowerPoint.

En tout cas, cet objet est intriguant. Nous testerons évidemment ce projecteur en temps voulu afin de voir si les promesses de Samsung sont tenues. Pour l’instant, The Freestyle n’a pas encore de prix, mais il sera disponible à la précommande le 20 janvier prochain et sera commercialisé le 17 février en France.