Le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle 2 perd plus de la moitié de son prix grâce à cette double réduction

Profitez des French Days 2025 pour vous offrir le Samsung The Freestyle 2 à prix très réduit ! Pendant quelques heures, vous pouvez bénéficier d'une remise globale de 520 euros sur l'achat du mini vidéoprojecteur.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce mercredi 24 septembre uniquement, à l'occasion des French Days 2025, Rakuten vous permet d'avoir 20 euros offerts pour toute commande supérieure ou égale à 119 euros minimum sur la boutique officielle Boulanger.

Parmi les produits éligibles à l'opération, on peut trouver un vidéoprojecteur de la marque Samsung en forte promotion. Affiché au prix conseillé de 999 euros lors de sa sortie, le Samsung The Freestyle 2 (référence SP-LFF3CLAXXXE) voit son tarif chuter à 479,99 euros.

La réduction de près de 520 euros se fait de cette façon : une première remise immédiate de 49% de la part de Rakuten et une deuxième remise de 20 euros avec le coupon BOULANGER20.

Pour information, le code en question doit être saisi durant l'étape de la commande et les membres du ClubR Rakuten obtiendront 1 920 Rakuten Points, soit l'équivalent de 19,20 euros de réduction sur leur prochaine commande passée sur le site Rakuten.

Disponible dans un coloris blanc, le Freestyle 2 de Samsung est un vidéoprojecteur nomade qui a l'avantage d'être emmené partout. L'appareil embarque une résolution de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 550 Lumens, des technologies DLP et LED offrant jusqu'à 20 000 heures d'utilisation, et une focale courte allant de 30 cm à 1 mètre.

Facile à installer et orientable à 180 degrés, le Samsung The Freestyle 2 est doté d'un système audio à 360 degrés et de fonctionnalités connectées comme le Wi-Fi, le Bluetooth, l'AirPlay 2 et le système Tizen OS. Enfin, le vidéoprojecteur du géant coréen affiche des dimensions de 10.24 x 17.28 x 9.52 cm et un poids de 800 grammes.