Ce smartphone abordable très attendu ne sortira jamais, la pénurie de mémoire a eu raison de lui

Construire un smartphone pas cher devient un casse-tête pour les fabricants. Nothing vient d'en faire les frais avec l'annulation d'un modèle très attendu. La pénurie de mémoire a eu le dernier mot sur ce projet abordable.

CMF Phone 2 Pro

Le marché du smartphone traverse une zone de fortes turbulences depuis plusieurs mois. Les serveurs dédiés à l'intelligence artificielle réclament d'énormes quantités de mémoire vive. Cette demande crée une pénurie mondiale et fait flamber les prix des composants. Les constructeurs répercutent forcément ces coûts sur leurs appareils. Plusieurs analyses annonçaient déjà une chute historique des ventes de smartphones cette année. Les modèles d'entrée de gamme sont les premières victimes de cette crise sans précédent. Certains fabricants préfèrent désormais abandonner ce segment plutôt que de sacrifier leurs marges.

Dans ce contexte tendu, Nothing renonce à lancer un nouveau produit de sa marque CMF cette année. La firme britannique avait pourtant un successeur en préparation pour son téléphone abordable. Le patron de Nothing avait récemment prévenu que la flambée de la mémoire allait encore s'aggraver. L'annulation du CMF Phone 3 Pro confirme aujourd'hui ces craintes.

https://twiiter.com/AkisEvangelidis/status/2067855233968156975

Nothing renonce à son téléphone abordable à cause de la crise de la mémoire

Le CMF Phone 3 Pro ne verra donc jamais le jour. Sur X, Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing, a justifié cette décision. Il explique que la marque travaillait bien sur une suite, désormais abandonnée. “With memory prices where they are right now, we can't build a phone that feels like a genuine step forward at a price that makes sense for CMF“. Soit en français, avec les prix actuels de la mémoire, l'entreprise ne peut pas concevoir un vrai progrès à un tarif cohérent pour CMF. Le précédent modèle, le CMF Phone 2 Pro, avait pourtant été sacré meilleur smartphone abordable de l'année par le youtubeur MKBHD.

Le cofondateur entrouvre malgré tout quelques portes pour l'avenir. Il annonce d'autres produits CMF à venir, y compris dans des catégories inédites. De nouveaux téléphones Nothing restent aussi prévus, mais sans la marque CMF. Ces appareils viseront donc probablement un positionnement plus haut de gamme. Les amateurs de petits prix devront patienter ou se tourner vers la concurrence. La belle époque du smartphone pas cher semble bel et bien révolue.


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