Ce robot ne tire pas encore comme Stephen Curry, mais il apprend vite : la preuve en vidéo

Un robot humanoïde, déjà connu pour pratiquer plusieurs sports, vient d’en apprendre un nouveau. Il s’agit du basketball. S’il ne maitrise pas encore la discipline comme les stars de la NBA, sa capacité d’apprentissage lui permet de s’améliorer. Retrouvez ces nouveaux exploits dans la vidéo ci-dessous.

Le robot humanoïde d’Unitree, appelé G1, ne vous est pas inconnu si vous êtes un fidèle lecteur de Phonandroid. Nous suivons régulièrement ses nouvelles aventures. Nous l’avons vu réaliser plusieurs disciplines sportives. Il sait boxer. Il fait des arts martiaux, envoyant des coups de pied rotatifs dans l’arme de son adversaire. Il réalise des prouesses en saut en longueur. Et une version très récente sait même danser.

Et G1 continue d’apprendre de nouvelles disciplines. La preuve avec une nouvelle vidéo postée sur X (ex-Twitter) par un membre de l’équipe de développement. Un document qui dure un peu plus d’une demi-minute et que vous pouvez retrouver ci-dessous. Dans cette vidéo, vous pouvez voir G1 faire… du basketball ! Il sait plutôt bien tirer à trois points. Il sait dribbler. Il sait passer le ballon. Il sait esquiver un adversaire. On peut même le voir essayer de dunker.

Ce robot humanoïde sait tirer et s'améliore en imitant

Même si son jeu n’est pas comparable à celui d’un véritable joueur de NBA tel que Stephen Curry, meneur des Warriors, G1 continue d’apprendre. Grâce à son intelligence artificielle embarquée, il intègre de nouveaux gestes grâce à l’imitation. Il peut ainsi améliorer sa posture et ses mouvements pour gagner en fluidité et en « expertise ». C’est de cette même manière qu’il a appris les arts martiaux ou à faire sauter les crêpes dans une poêle.

First-ever real-world basketball demo

by a humanoid robot 🤖🏀 Bonus: I became the first person to record a block against a humanoid🤭 #Robotics #AI #TechDemo #NBA pic.twitter.com/mERAsHxsLI — Yinhuai (@NliGjvJbycSeD6t) November 20, 2025

Bien sûr, un tel effort mécanique demande de l’énergie. Nous pouvons voir que le robot est branché à une alimentation en permanence. Dans sa fiche technique, nous apprenons que G1 a une autonomie de 2 heures. Mais lors d’une telle séance sportive, où sa mécanique et sa puissance de calcul sont sollicitées, la consommation doit être plus élevée. Ce n’est donc pas demain la veille que les robots envahiront les parquets des terrains de basket et remplaceront les vrais joueurs.